“No he conocido una mujer más fiel”: Fernando Carrillo y su fulminante historia de amor con Delcy Rodríguez - Chilevisión

El actor venezolano, adherente de Nicolás Maduro, vivió un intenso romance con Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela, justo después de su matrimonio con Catherine Fulop.

Tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos y el nombramiento de Delcy Rodríguez (56) como presidenta interina de Venezuela, volvieron a resurgir una serie de detalles que llaman la atención.

Entre ellos, el romance que Rodríguez vivió con el famoso actor venezolano Fernando Carrillo (59), protagonista de la teleserie "Abigail" y fiel adherente del chavismo.

¿Por qué el amor entre Fernando Carrillo y Delcy Rodríguez no funcionó?

Esta relación solo duró un año y se gestó entre 2006 y 2007, un periodo donde Carrillo vivía el peak de su carrera actoral, con toda la atención puesta en él, mientras que Delcy Rodríguez comenzaba su carrera política.

Antes de ella, Carrillo había estado casado con Catherine Fulop, de quien se divorció en 1994 y luego conoció a Rodríguez, un amor fulminante que terminó abruptamente porque, según el relato del actor, sus respectivos entornos no estaban a gusto con esta unión.

"A mí los míos me comentaban que cómo podía estar yo con una tipa tan fea después de haber estado con Catherine Fulop", expresó Carrillo en el año 2016 a LAM Argentina.

Sin embargo, Fernando ha dejado en claro a lo largo de los años, que Rodríguez fue uno de los capítulos más importantes en el "libro de su vida", siendo amigos hasta hoy en día.

Sin más, este lunes el actor estuvo presente en el matinal de Chilevisión "Contigo en La Mañana", donde se refirió a los rumores que vinculan con la actual presidenta de Venezuela y con una traición hacia Nicolás Maduro, permitiendo su captura.

"Imposible. Si hay alguien chavista en Venezuela, es el presidente Maduro; y si hay alguien madurista, es la vicepresidenta Delcy Rodríguez. No he conocido una mujer más fiel, más leal, más valiente. Es imposible. Esa es la opinión que están regando las personas que aplauden esto que pasó en Venezuela”, cerró el actor.