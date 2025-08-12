Latife Soto y chamanes: Libro desclasificó que llevaron “guías espirituales” a La Moneda en el 18-O - Chilevisión

Una investigación periodística reveló detalles de cómo se vivió la crisis social de 2019 al interior del edificio presidencial y destapó que el mandatario recurrió a métodos holísticos para “ayudar a superar el trance”.

Salieron a la luz detalles inéditos de cómo se vivió el estallido social de 2019 al interior del Palacio de La Moneda durante el gobierno del expresidente Sebastián Piñera.

El libro Piñera en Jaque, de las periodistas Paula Catena y Gloria Faúndez, desclasificó que durante la crisis de manifestaciones en el país, el exmandatario recurrió a métodos holísticos para “ayudar a superar el trance”.

La investigación detalló -según extracto publicado por La Tercera- que por el palacio presidencial pasaron consejeros asociados al tarot, la numerología, la astrología, la meditación y el I Ching.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Los “consejeros espirituales” de Piñera

Según detalla el libro, entre los invitados que pasaron en estricta reserva por La Moneda estuvieron la tarotista Latife Soto y el astrólogo e ingeniero Jovani Apablaza.

“Por la oficina de Piñera, incluso, pasaron, en estricta reserva, consejeros espirituales, chamanes y “brujas”, que eran recomendados y traídos por Magdalena Díaz y por la ministra Karla Rubilar”, detalló La Tercera sobre la investigación.

En esa misma línea, el texto relató que la ex jefa de gabinete del mandatario habría conseguido el permiso del presidente para distribuir velas azules para una “limpieza” del edificio presidencial.