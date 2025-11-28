Teletón 2025: Sigue EN VIVO la transmisión de la cruzada solidaria - Chilevisión

A través de las pantalla de Chilevisión podrás seguir todos los detalles de la cruzada solidaria y shows de artistas como Pablo Alborán, Yuri, Lucero, Ana Torroja, María José Quintanilla, Francisca Valenzuela y Stefan Kramer.

Este viernes 28 y sábado 29 de noviembre se realizará la Teletón 2025 transmisión que podrás seguir a través de las pantallas de Chilevisión y que este año tiene como misión recaudar más de $47 mil millone.

La programación contempla cinco bloques temáticos que se realizarán en el Teatro Teletón desde las 22 horas del viernes, hasta el show de cierre en el Estadio Nacional.

Este año el evento contará con artistas como Pablo Alborán, Cristian Castro, Emmanuel, Manuel Mijares, Yuri, Lucero y Ana Torroja, María José Quintanilla, Francisca Valenzuela, Zúmbale Primo, Emilia Dides, Nico Ruiz, Katteyes y Stefan Kramer.

Ver ACÁ la Teletón 2025 EN VIVO

La transmisión de la Teletón también se podrá seguir a través de todos los canales de la Asociación Nacional de Televisión (ANATEL).

Para seguir EN VIVO las 27 horas de la la cruzada solidaria puedes sintonizar Chilevisión en tu televisor o dispositivo móvil.

También podrás seguir la Teletón 2025 a través de las plataformas digitales de Chilevisión en:

Descargar la App MiCHV

Puedes seguir en vivo la Teletón a través de la App MiCHV debes seguir los siguientes pasos: