 Teletón 2025: Sigue EN VIVO la transmisión de la cruzada solidaria - Chilevisión
Minuto a minuto
Caso jardín infantil de Tiltil: Familiares exigen saber qué fármaco le suministraron a los niños ¿Jara o Kast? Esta es la gran duda de los expertos de cara a la segunda vuelta de las Elecciones 2025 Impacto por robo a turistas mendocinos en Chile: Argentinos toman medidas para sus viajes y compras “El Gobierno tiene que actuar ya”: Jeannette Jara se manifestó por conflicto migratorio en la frontera con Perú Impacto en Valdivia: Niño de 3 años salió de jardín infantil y deambuló descalzo por la vía pública
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
28/11/2025 17:25

Teletón 2025: Sigue EN VIVO la transmisión de la cruzada solidaria

A través de las pantalla de Chilevisión podrás seguir todos los detalles de la cruzada solidaria y shows de artistas como Pablo Alborán, Yuri, Lucero, Ana Torroja, María José Quintanilla, Francisca Valenzuela y Stefan Kramer.

Publicado por Fernanda Valdenegro

Este viernes 28 y sábado 29 de noviembre se realizará la Teletón 2025 transmisión que podrás seguir a través de las pantallas de Chilevisión y que este año tiene como misión recaudar más de $47 mil millone.

La programación contempla cinco bloques temáticos que se realizarán en el Teatro Teletón desde las 22 horas del viernes, hasta el show de cierre en el Estadio Nacional.

Este año el evento contará con artistas como Pablo Alborán, Cristian Castro, Emmanuel, Manuel Mijares, Yuri, Lucero y Ana Torroja, María José Quintanilla, Francisca Valenzuela, Zúmbale Primo, Emilia Dides, Nico Ruiz, Katteyes y Stefan Kramer.

Ver ACÁ la Teletón 2025 EN VIVO

La transmisión de la Teletón también se podrá seguir a través de todos los canales de la Asociación Nacional de Televisión (ANATEL). 

Para seguir EN VIVO las 27 horas de la la cruzada solidaria puedes sintonizar Chilevisión en tu televisor o dispositivo móvil. 

También podrás seguir la Teletón 2025 a través de las plataformas digitales de Chilevisión en:

Descargar la App MiCHV

Puedes seguir en vivo la Teletón a través de la App MiCHV debes seguir los siguientes pasos:

Publicidad

Destacamos

Noticias

Teletón 2025: Conoce quiénes son los HUMORISTAS confirmados para la cruzada solidaria

Lo último

Lo más visto

“Me van a comenzar...”: Naya Fácil se realizó el test del VIH y este fue el resultado

La influencer se realizó un chequeo completo para asegurarse de que se encuentra en buen estado de salud y luego arremetió en duros términos hacia las personas que la critican.

28/11/2025

Hallaron su cuerpo con mordidas: Ciclista murió tras ser atacado por jauría de perros en Copiapó

El cadáver fue encontrado por testigos. Ahora, está siendo sometido a exámenes por parte de la Brigada de Homicidios para determinar su data de muerte, causa e identidad.

28/11/2025

“Les pido mil disculpas”: Importante artista canceló su presentación en Teletón 2025 por problemas de salud

"Tengo que escuchar a mi cuerpo y retomar próximamente", señaló la cantante quien además aseguró que "en mi carrera rara vez he suspendido un show por mi cuenta" y reiteró su apoyo a la cruzada solidaria.

28/11/2025

“Irrespetuoso tu trato”: Dardos entre Jara y Kast marcan primer encuentro antes de segunda vuelta 2025

Los candidatos presidenciales participaron esta mañana del "primer foro social", donde abordaron problemáticas como la pobreza, desigualdad e inequidad. Es su primer encuentro luego de las elecciones.

27/11/2025