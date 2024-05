El dulce festejo de Marcela Vacarezza por 24 años de matrimonio con Rafa Araneda: “Te amo mucho” - Chilevisión

La psicóloga y el animador, que están residiendo en Miami hace varios años, festejaron un nuevo año de su prolongado matrimonio que partió el año 2000, dejando como resultado una familia con cuatro hijos.

Marcela Vacarezza y Rafael Araneda están festejando un importante día en su vida matrimonial: La pareja cumplió 24 años de casados.

La psicóloga usó sus redes sociales para enviarle un emotivo y romántico mensaje al animador, señalando lo feliz que está con la familia que construyeron a lo largo del tiempo y que actualmente está radicada en Miami.

"Como dice la canción que un día me dedicaste: 'cuando los años nos pesen y las piernas no caminen, los ojos se nos cierren y la piel ya no se estire, cuando lo único que pese sea lo que hicimos en vida'", partió la personalidad.

Marcela Vacarezza y su romántico mensaje a Rafa Araneda

Enseguida, la personalidad continuó con un sentido texto hacia Rafael Araneda, con quien se comprometió hace más de dos décadas y con quien tiene una familia con 4 hijos.

"Esa es la familia hermosa que hemos construido. Te amo mucho. Felices 24 años", indicó Marcela Vacarezza en su cuenta de Instagram.

Cabe recordar que tanto la psicóloga como Rafael Araneda y sus hijos están radicado hace años en Miami, viviendo en un especial sector de la costa estadounidense.