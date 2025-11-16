 "Si Kaiser pasa...": Pablo Chill-E lanza irónica promesa en medio de las Elecciones 2025 - Chilevisión
16/11/2025 18:00

"Si Kaiser pasa...": Pablo Chill-E lanza irónica promesa en medio de las Elecciones 2025

El reconocito artista urbano se mantuvo fiel a su estilo y utilizó su cuenta de X para cuestionar al candidato nacional libertario Johannes Kaiser.

Publicado por CHV Noticias

El cantante chileno Pablo Chill-E utilizó sus redes sociales para compartir una crítica con sus seguidores en el marco de las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias 2025

A través de su cuenta de X, el artista urbano se mantuvo fiel a su estilo y utilizó una irónica promesa para cuestionar la posibilidad de que el candidato libertario Johannes Kaiser sea electo presidente de la República en estos comicios. 

La crítica de Pablo Chill-E hacia Johannes Kaiser en medio de las Elecciones 2025 

Durante la jornada de este domingo, el autor de Gitana publicó que "si Kaiser pasa a segunda vuelta, en unos años más me voy a tirar a presidente".

"Ya me di cuenta que cualquier w.... puede hacerlo", agregó.

Finalmente, recordó los inicios del nacional libertario señalando: "Yo igual soy youtuber y hablo puras we.. en mi canal".

