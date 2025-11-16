"Si Kaiser pasa...": Pablo Chill-E lanza irónica promesa en medio de las Elecciones 2025 - Chilevisión

El reconocito artista urbano se mantuvo fiel a su estilo y utilizó su cuenta de X para cuestionar al candidato nacional libertario Johannes Kaiser.
El cantante chileno Pablo Chill-E utilizó sus redes sociales para compartir una crítica con sus seguidores en el marco de las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias 2025.
A través de su cuenta de X, el artista urbano se mantuvo fiel a su estilo y utilizó una irónica promesa para cuestionar la posibilidad de que el candidato libertario Johannes Kaiser sea electo presidente de la República en estos comicios.
Durante la jornada de este domingo, el autor de Gitana publicó que "si Kaiser pasa a segunda vuelta, en unos años más me voy a tirar a presidente".
"Ya me di cuenta que cualquier w.... puede hacerlo", agregó.
Finalmente, recordó los inicios del nacional libertario señalando: "Yo igual soy youtuber y hablo puras we.. en mi canal".
Si káiser pasa a segunda vuelta, en unos años más me voy a tirar a presidente, ya me di cuenta que cualquier weon puede hacerlo, yo igual soy youtuber y hablo puras weas en mi canal 🤣— Pablo Chill-E (@LaflarePaulito) November 16, 2025