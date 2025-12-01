 “Será un mes...”: El lamento de Daniela Castillo en redes sociales tras fallecimiento de su madre - Chilevisión
01/12/2025 18:51

“Será un mes...”: El lamento de Daniela Castillo en redes sociales tras fallecimiento de su madre

La cantante recordó la llegada del mes de diciembre con una sensible reflexión tras la muerte de María de la Paz Vicuña, su madre.

Publicado por CHV Noticias

Este lunes, Daniela Castillo realizó una sentida reflexión tras el inicio del mes de diciembre, donde recordó a su madre quien murió a los 92 años el pasado 22 de noviembre.

La cantante mostró además un registro inédito donde aparece con María de la Paz Vicuña y su nieto, Matteo, en la misma cama, mientras pasaban la tarde juntas.

¿Qué dijo Daniela Castillo?

A través de las historias de su cuenta de Instagram, Daniela Castillo escribió: "Y llegó diciembre. Será un mes difícil sin ti", en alusión a las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.

La publicación se llenó de comentarios de sus seguidores, quienes enviaron mensajes de apoyo: "Ella está con tu papito y son tus ángeles", "Un abrazo y mucho ánimo, Dany", "Pasito a pasito" y "Fuerza, Dany querida", escribieron.

María de la Paz Vicuña, madre de Castillo, murió producto de problemas de salud que se habían manifestado con fuerza durante las últimas semanas.

Revisa la publicación de Instagram:

