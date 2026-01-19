“Sé que es poquito”: Diego Pánico donó su sueldo de Fiebre de Baile para ayudar a víctimas de los incendios forestales - Chilevisión

El influencer puso a disposición su propio camión para trasladar lo que él compró y donaciones de otras personas, como ropa o alimentos no perecibles. Además logró recolectar casi medio millón adicional.

Durante la noche de este domingo, Diego Pánico anunció a través de redes sociales que donó su sueldo de Fiebre de Baile para poder recolectar artículos de primera necesidad en apoyo a las víctimas de los incendios forestales en la zona sur del país.

Asimismo, el influencer comenzó una colecta donde logró recaudar más de $400.000 pesos adicionales y puso a disposición su propio camión con el que trasladó las cosas que compró y los aportes de otras personas.

"Sé que es poquito, pero yo lo hago de corazón"

Tras una serie de dificultades para trasladarse a la ciudad de Los Ángeles, de donde es oriundo, Diego comunicó en su cuenta de Instagram: "Yo no tengo mucha platita ahora, pero sí, lo que gané como bailarín en Fiebre de Baile, que muchos me criticaron que no es mucho, voy a comprar algunas cositas".

En esa misma línea, agregó: "Aunque no tengo mucho dinero, mi corazón es grande. No me puedo quedar de brazos cruzados; lo que más temía está todo bien, mi familia está bien, pero yo me caracterizo por ayudar. Quizás es poco, pero es con cariño y amor".

"El camión es mío, yo pongo la gasolina y alguien de mi familia lo manejará. También cubriré los peajes. Si alguien quiere enviar algo, con gusto lo llevaré. Estoy leyendo sus mensajes y agradezco mucho la ayuda", anunció.

El joven donó $800.000 pesos y las personas comenzaron a pedirle una cuenta donde poder transferir. Aunque él reiteró que le avergonzaba, accedió y logró recaudar $468.000 adicionales.

Hasta la casa del influencer llegaron múltiples personas donando cajas de ropa, alimentos no perecibles y artículos de primera necesidad; sin embargo, no estuvo exento de polémica, dado que el generador de contenido expuso a una mujer que quiso aprovecharse de la situación.

"Me habla una señora y me dice que tiene su ropa interior usada y que me la quiere vender. ¡¿Qué le pasaba?! Le seguí la corriente, me manda fotos y me dice 10 (mil) por sus calzones y tenía como 300, cada uno a 10", reveló.

Es por ello que arremetió con todo y sentenció: "Si quieres ayudar, ayudas de corazón, no queriendo que te compren calzones usados. ¡Qué vergüenza!".

Finalmente, Diego Pánico logró su meta y cargó el camión con una serie de artículos que, al cierre de esta nota, se encuentran camino a la zona de emergencia.

