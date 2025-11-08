 “Quedé muda”: Peka Parra reveló cómo logró frustrar habitual robo en Santiago - Chilevisión
08/11/2025 13:29

“Quedé muda”: Peka Parra reveló cómo logró frustrar habitual robo en Santiago

La actriz se encontraba saliendo de un teatro cuando una persona en moto intentó arrebatarle su teléfono. Según el relato de Parra, esta persona estaba vestida como conductor de aplicación de delivery.

Publicado por CHV Noticias

Este sábado, la actriz Ingrid "Peka" Parra reveló que fue víctima de un robo frustrado por una persona que iba equipada como conductor de aplicación de delivery.

Los hechos ocurrieron durante la noche de este viernes cuando Parra salía de un teatro, y a través de su cuenta de Instagram expresó su malestar por lo ocurrido.

¿Qué le pasó a Peka Parra?

"Qué heavy, la delincuencia en este país está desatada", comenzó diciendo la actriz en su cuenta de Instagram y luego explicó que "saliendo del teatro hoy día había pedido un Uber y estaba mirando con mi teléfono en la orillita dónde venía, porque estaba cerca de donde yo estaba".

En esa misma línea, agregó: "Había más mujeres alrededor mío y pasa una moto y empieza a bajar su velocidad. Yo, por supuesto, que estaba mirando dónde venía el Uber, no estaba mirando la moto y el tipo viene y estira la mano. Intenta quitarme el celular, lo roza y yo tengo tan buenos reflejos (...) que bajé el celular inmediatamente y no logró robármelo".

Parra expresó su malestar por lo sucedido y señaló: "Y estira la mano así como quien agarra un pan, un dulce (...) yo creo que tiré una patada (...) no alcancé a reaccionar mucho, me dieron unas ganas de botarlo de la moto y pegarle, pero quedé muda".

La actriz no resultó con lesiones y finalmente detalló que a su alrededor las personas solo mencionaron que habían visto el intento de robo, sin prestar ayuda, ni entregar contención.

Revisa las historias de Instagram:

