¿Qué dijo Paula Pavic? Daniela Aránguiz desclasificó acercamiento con Marcelo Ríos - Chilevisión

Aránguiz aclaró que conversaron respetuosamente cuando ambos estaban separados e incluso ella le confesó que era su amor platónico y quería casarse con él cuando era adolescente.

Este viernes Daniela Aránguiz reveló un acercamiento por parte de Marcelo "Chino" Ríos, cuando ella se había separado de Jorge Valdivia.

En esa misma línea, el ex tenista también había terminado su matrimonio con Paula Pavic, sin embargo, la panelista aseguró que sólo se trató de unas conversaciones y no pasó nada más entre ellos.

El acercamiento de Marcelo Ríos a Daniela Aránguiz

Durante su programa, Sígueme, Aránguiz señaló: "Hace un tiempo atrás, Marcelo Ríos me escribió por mis redes sociales" y precisó en que "no llegó a puerto y aquí no pasó nada, esto es todo por las magníficas redes sociales".

Respecto de los mensajes enviados, Daniela aseguró: "Fue muy educado conmigo, nunca me faltó el respeto, no fue invasivo. Yo me estaba separando, y él me mandó buena onda y me dijo: 'Qué pena que se pierdan una mujer tan bacán como tú'".

Además confesó que "fue súper amoroso (...) Después me dijo: 'Si algún día quieres conversar, yo creo que nos llevaríamos muy bien, este es mi teléfono'".

Al respecto, Daniela respondió: "Marce, con muy buena onda, yo te admiro muchísimo, me caes bacán porque toda la vida yo he dicho que la personalidad del Chino a mí me gusta muchísimo, puede ser super imponente y todo, pero pienso que es uno de los ídolos que tenemos en Chile".

Aránguiz también reveló que le confesó a Marcelo Ríos que era su "amor platónico" cuando era adolescente y quería casarse con él, sin embargo, no quería involucrarse en polémicas con un hombre casado, por lo que Ríos le reveló que estaba separado de Paula Pavic.

Finalmente, la panelista valoró las palabras de Ríos en ese entonces y confesó que Paula Pavic le escribió respetuosamente tiempo después para decirle que se sentía identificada con ella, pero le cuestionó por qué hablaba con Marcelo Ríos después de haber revelado sus razones del quiebre, causando sorpresa en Aránguiz, quien catalogó como "tormentosa" la relación entre ella y el ex tenista.