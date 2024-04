Publican supuesto chat de Maite Orsini: Habla de Daniela Aránguiz y sus hijos - Chilevisión

La diputada fue increpada por una seguidora en Instagram, quien habría respondido que Daniela Aránguiz constituye un peligro para la sociedad y que "sus mentiras van en escalada", pudiendo acusarla de cometer delitos sexuales contra sus hijos.

Este sábado un portal de farándula publicó un supuesto chat de la dipitada Maite Orsini, en el que habla en contra de Daniela Aránguiz tras la entrevista que esta última realizó en Podemos Hablar.

Además, de acuerdo al registro, la parlamentaria habría asegurado que Aránguiz es un peligro para la sociedad, por lo que querellarse en su contra constituye una acción preventiva.

Las acusaciones de Maite Orsini

Fue el portal Infama quien desclasificó una conversación de Instagram donde una seguidora increpó a Maite Orsini, cuestionando la querella impuesta contra Daniela Aránguiz, donde acusa injurias y calumnias en medios de comunicación social.

Al respecto, la usuaria señaló: "Eres una decepción. Antes te admiraba y ahora ¿Pena de cárcel para la mamá de los hijos de tu pareja? ¡Es una pendejería!", además de escribirle que existen denuncias más importantes.

En esa misma línea, según se ve en la conversación, la diputada le contestó: "¿Se puede arreglar de otra manera? Me ha acusado de sacar delincuentes de la cárcel, de robar, de maltratar niños. Sus mentiras van en escalada y yo no le contesto ¿Qué va a pasar cuando me acuse de abu... de sus hijos? Estamos a tres Doritos de eso. Jorge se ha querellado por violencia intrafamiliar tres veces y no le importa".

Asímismo, agregó: "Ella cree que está por encima de la ley porque tiene plata. Es peligrosa para mí, para sus hijos y para la sociedad. Denunciarla es una acción preventiva frente a las atrocidades que es capaz de hacer y de decir".

En cuanto a las sanciones legales de dicha acción judicial, Orsini indicó: "Conozco la ley, no se va a ir a la cárcel, pero cuando me acuse de p... voy a tener una prueba de que lleva mucho tiempo diciendo mentiras".

Finalmente, Daniela Aránguiz no se ha referido a las acusaciones de la diputada en su contra, sin embargo, ya había señalado previamente que existe una medida de protección a favor de sus hijos para enfrentar este proceso legal.

