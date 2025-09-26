“Viva el chispop”: Q_ARE, la boyband chilena del momento que emuló spot viral de Katseye - Chilevisión

La agrupación nacional fue convocada por GAP para realizar la versión local del comercial cuya hipnótica coreografía es sensación en redes sociales. Conoce a la banda que cada día suma más adeptos.

Comentarios en redes sociales ha generado la versión chilena del popular spot comercial que el grupo Katseye publicó hace unas semanas para una marca de ropa, cuya coreografía ha sido viral en TikTok.

La boyband local Q_ARE fue la encargada de replicar el video de la mano de la misma compañía: el registro fue divulgado en el Instagram de GAP Chile y en horas superó el millón de reproducciones y los 100 mil likes.

En el clip los jóvenes lucen las prendas de la marca mientras bailan al son del hit Milkshake de la cantante estadounidense Kelis, en el marco de una campaña que lleva el nombre de "Better in Denim" (Mejor en denim).

La dirección del registro estuvo a cargo del realizador nacional Fabián Andrade, y desde GAP adelantaron que seguirán trabajando con la agrupación. "Esta banda pop nos estará acompañando en la apertura de nuestro evento", señalaron desde la filial.

Los comentarios aplaudieron la iniciativa y celebraron el "chispop", un término acuñado por la generación Z para denominar al "pop chileno" con influencias de la música popular surcoreana, o bien, K-pop.

"¡Viva el chispop!", "Somos el mejor país de Chile", "Viva el buen marketing" y "Justo estoy obsesionada con Katseye y Q_ARE", fueron algunas de las reacciones en la publicación.

Quiénes son Q_ARE, la boyband chilena promesa

Con una fusión de influencias del k-pop y boybands occidentales, Q_ARE está formada por seis integrantes: Jamin, J, Seba, Bin, Aiden y Fabi. Su debut oficial tuvo lugar en enero de 2024, con el sencillo Try Again.

Aunque han inspirado su puesta en escena en bandas como BTS y Backstreet Boys, su propuesta va más allá de copiar fórmulas: Jamin y Seba lideran el área musical; Bin y Fabi crean las coreografías, mientras que Aiden y J planifican los conceptos audiovisuales.

En la escena local no tardaron mucho en hacerse un nombre desde su debut vía el concurso Q_ARE Project, pues han ganado miles de fanáticos y fanáticas gracias a presentaciones en eventos como Kpoplux, KCombat, COMIC CON y FESTIGAME.

Su éxito más reciente, PALA, muestra un sonido más urbano que catapultó al grupo al extranjero, pues se hicieron virales en TikTok. Tanto en Spotify como YouTube superó el millón de reproducciones en menos de un mes.