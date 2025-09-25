 Mujer grabó un TikTok y hallaron a hombre buscado por su familia durante años - Chilevisión
Minuto a minuto
Fijan fecha para tercer nuevo juicio de Nicolás Zepeda por Caso Narumi Kurosaki VIDEO | El enojo de Gabriel Boric con periodista en plena conferencia de prensa en la ONU ¿Quién es la “Viuda Negra”?: Revelan identidad de la mujer detenida en Argentina por drogar y robar a hombres Dos de los chilenos detenidos por robo a Pampita salieron del país con identidades falsas tras balear a un PDI ACTUALIZACIÓN | Metro de Santiago restableció servicio en la totalidad de la Línea 1
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
25/09/2025 14:29

Mujer grabó un TikTok y reconocieron a hombre buscado por su familia durante años: La historia del viral

Amy Solano, oriunda de Ecuador, nunca pensó que su vida cambiaría para siempre la de Diego Londoño, un hombre que estaba desaparecido para su familia desde 2023. Un TikTok con 53 millones de reproducciones cambió todo.

Publicado por Sebastián Leyton Ojeda

Un video de apenas unos segundos publicado en TikTok por la influencer colombiana Amy Solano dio la vuelta al mundo al permitir que una familia lograra localizar a un ser querido que lleva desaparecido.

Todo comenzó cuando la también empresaria grabó un registro frente a un espejo al interior de su tienda en Ecuador. Allí, de repente, se vio a un hombre con aparente situación de calle saludando con amabilidad desde la ventana.

La mujer logró capturar el simpático momento y decidió publicarlo en la red social. Lo que no imaginó fue la enorme repercusión viral que más tarde tendría: 51 millones de reproducciones y 4 millones de "likes".

Sin embargo la historia no termina ahí, pues entre la avalancha de comentarios apareció uno que resaltó entre los demás: "Él es Diego Londoño, mi hermano, lo buscamos hace dos años", escribió Lucía Londoño.

Otros familiares escribieron en la publicación y mostraron su agradecimiento a la creadora de contenidos por hacerles saber que el hombre estaba con vida: "Gracias, Amy, por devolvernos la alegría de saber de él. Eres un ángel".

Familia trabaja por lograr el reencuentro con Diego

Los mismos seres queridos contaron un poco más acerca de Diego al contar que tiene 41 años y padece una severa pérdida de memoria desde hace cinco, lo que al parecer le ha impedido recordar su nombre o lugar de origen.

El video fue publicado el 13 de septimebre y cinco días después Amy compartió una noticia que sembró la esperanza en la comunidad: Diego fue visto en una iglesia pentecostal de Perú el viernes anterior.

El mismo pastor confirmó que había asistido en otras ocasiones. Machala, la ciudad donde fue grabado el TikTok original, es ciudad fronteriza con ese país y permite un paso rápido entre anmbos.

De momento la familia Lodoño está gestionando trámites consulares con las embajadas de Perú y Ecuador para lograr el esperado reencuentro. "Espero que este encuentro fortuito termine en un final feliz", expresó la tiktoker a Noticias Caracol. 

@amysolanogutierrez

Yo quería hacer un video del nuevo pantalón Elisa de Rafaela Ecuador pero Dios tenía otros planes…

♬ sonido original - LetrasLove21 ❤️

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bono PAD para cirugías bariátricas: Revisa sus requisitos y cómo obtenerlo

Lo último

Lo más visto

“Que se vaya detenido”: La denuncia por violencia que había hecho la víctima antes del femicidio

La joven madre de 21 años falleció la madrugada del miércoles y había denunciado violencia intrafamiliar de parte de su pareja en tres ocasiones anteriores.

25/09/2025

Simón Pesutic descolocó a Pamela Díaz al confesar su “mayor vergüenza”: Involucra a Vivianne Dietz

La bochornosa anécdota ocurrió al comienzo de la relación del actor con Dietz. "Creo que esa es la locura más grande que ha hecho por amor", señaló entre risas.

25/09/2025

Iban juntos y se conocían: La teoría sobre la riña que dejó un apuñalado en pleno Metro Franklin

La víctima fue trasladada con heridas de gravedad hacia un centro asistencial, mientras que el agresor fue detenido por carabineros.

25/09/2025

El informe psiquiátrico del cliente que dio un giro al asesinato de delivery en Ñuñoa

El joven repartidor de 19 años murió tras ser apuñalado por el residente de un edificio en la comuna de Ñuñoa a fines de 2022. El juicio oral por el caso iniciará el próximo 3 de octubre.

25/09/2025