Mujer grabó un TikTok y hallaron a hombre buscado por su familia durante años - Chilevisión

Amy Solano, oriunda de Ecuador, nunca pensó que su vida cambiaría para siempre la de Diego Londoño, un hombre que estaba desaparecido para su familia desde 2023. Un TikTok con 53 millones de reproducciones cambió todo.

Un video de apenas unos segundos publicado en TikTok por la influencer colombiana Amy Solano dio la vuelta al mundo al permitir que una familia lograra localizar a un ser querido que lleva desaparecido.

Todo comenzó cuando la también empresaria grabó un registro frente a un espejo al interior de su tienda en Ecuador. Allí, de repente, se vio a un hombre con aparente situación de calle saludando con amabilidad desde la ventana.

La mujer logró capturar el simpático momento y decidió publicarlo en la red social. Lo que no imaginó fue la enorme repercusión viral que más tarde tendría: 51 millones de reproducciones y 4 millones de "likes".

Sin embargo la historia no termina ahí, pues entre la avalancha de comentarios apareció uno que resaltó entre los demás: "Él es Diego Londoño, mi hermano, lo buscamos hace dos años", escribió Lucía Londoño.

Otros familiares escribieron en la publicación y mostraron su agradecimiento a la creadora de contenidos por hacerles saber que el hombre estaba con vida: "Gracias, Amy, por devolvernos la alegría de saber de él. Eres un ángel".

Familia trabaja por lograr el reencuentro con Diego

Los mismos seres queridos contaron un poco más acerca de Diego al contar que tiene 41 años y padece una severa pérdida de memoria desde hace cinco, lo que al parecer le ha impedido recordar su nombre o lugar de origen.

El video fue publicado el 13 de septimebre y cinco días después Amy compartió una noticia que sembró la esperanza en la comunidad: Diego fue visto en una iglesia pentecostal de Perú el viernes anterior.

El mismo pastor confirmó que había asistido en otras ocasiones. Machala, la ciudad donde fue grabado el TikTok original, es ciudad fronteriza con ese país y permite un paso rápido entre anmbos.

De momento la familia Lodoño está gestionando trámites consulares con las embajadas de Perú y Ecuador para lograr el esperado reencuentro. "Espero que este encuentro fortuito termine en un final feliz", expresó la tiktoker a Noticias Caracol.