Conductor de aplicación se hizo viral al revelar cuánto ganó en 5 días de Fiestas Patrias - Chilevisión

22/09/2025 13:37

Conductor de aplicación se hizo viral al revelar cuánto ganó en 5 días de Fiestas Patrias

Nicolás Saéz es un tiktoker y conductor de aplicación que frecuentemente sube videos de sus experiencias como chofer, Durante estas Fiestas Patrias se viralizó al recopilar los viajes y el dinero ganado durante las celebraciones.

Publicado por CHV Noticias

Nicolás Saéz, un conductor de aplicación, se hizo viral en TikTok tras registrar y revelar a los usuarios sus ganancias diarias durante la semana de Fiestas Patrias.

Bajo la pregunta de "¿cuántas lucas nos hacemos esta semana del 18?", el joven viñamarino recopiló los viajes realizados entre el lunes 15 y el viernes 19 de septiembre

La exitosa dinámica ya acumula más de 2.7 millones de reproducciones en la red social. 

Conductor se hizo viral al revelar cuánto dinero ganó en Fiestas Patrias

El día 15 de septiembre, Nicolás comenzó el blog semanal contando que realizó 22 viajes por un total de $58 mil. “Nada mal”, comentó.

Al día siguiente tuvo un poco más de demanda completando 27 viajes bajo el total de $78 mil. “En definitiva, mucho mejor que el día de ayer”, señaló a sus seguidores. Sin embargo, venían jornadas mejores. 

El miércoles 17 de septiembre completó 39 viajes: “Después de comer empanada y ver un micro incendiándose, al final del día completamos 39 viajes y obtuvimos la increíble suma de 134.881”, contó Nicolás en la previa del 18. 

"Llegó el esperado 18 de septiembre" y la demanda positiva se mantuvo. “Después de 37 viajes en total, llegamos a la increíble cifra de $154.625”.

Ya el 19 de septiembre, los viajes bajaron a 27, con una ganancia de $98 mil. Así, los cinco días trabajados sumó $523.000

