Programación completa Teletón 2025: Esta es la parrilla de artistas y comediantes - Chilevisión

28/11/2025 20:34

Programación completa Teletón 2025: Esta es la parrilla de artistas y comediantes

Desde Cristian Castro hasta María José Quintanilla. Teletón ya confirmó a todos los artistas que se presentarán y el bloque en el que se realizarán sus shows.

Publicado por CHV Noticias

Este viernes 28 y sábado 29 de noviembre se llevará a cabo una nueva edición de Teletón y ya se confirmaron todos los artistas que estarán presentes, así como también la distribución de los bloques.

El evento contará con distintas presentaciones en el Teatro Teletón durante las 27 horas de transmisión y, como es usual, el cierre de la cruzada solidaria se realizará en el Estadio Nacional.

Este año, Teletón pretende recaudar un monto superior a la meta del año pasado, que fue de  $40.502.617.946 y podrás ver la programación a través de los canales de la Asociación Nacional de Televisión (ANATEL).

Humoristas confirmados en Teletón 2025

BLOQUE 1 - LA OBERTURA: Viernes desde las 22:00 pm hasta las 02:00 am.

En el trasnoche de la extensa velada de amor, los encargados de sacar risas en la audiencia serán los comediantes de El Muro junto a la conducción de Kike Morandé. Los artistas saldrán a ratificar su gran éxito en Chilevisión con Detrás del Muro en la cruzada solidaria.

BLOQUE 2 - TRASNOCHE: Sábado desde las 02:00 am hasta las 08:00 am.

Además, las sorpresas continúan con un inédito sketch de "La Oficina", uno de los clásicos del emblemático Japenning con Ja que incluirá rostros históricos y humoristas nuevos.

BLOQUE 6 - ESTADIO NACIONAL: Desde las 22:00 pm.

El cierre estará a cargo de Stefan Kramer, quien volverá al Estadio Nacional con una presentación que estará llena de sorpresas y con sus características imitaciones.

¿Qué artistas se presentarán y en qué horario?

BLOQUE 1 - LA OBERTURA: Viernes desde las 22:00 pm hasta las 02:00 am.

  • Alan García.
  • Denisse Malebrán.
  • Francisco Sazo.
  • Roberto Márquez.
  • Kanela.
  • Polimá Westcoast.
  • Alanys Lagos.
  • Consuelo Schuster.
  • Nicole.
  • Cristian Castro.
  • Emmanuel, Yuri, Lucero y Mijares en el show "Entre amigos".
  • Katteyes.

BLOQUE 2 - TRASNOCHE: Sábado desde las 02:00 am hasta las 08:00 am.

  • Obertura musical con influencers.
  • Sketch de "La oficina del Jappening con Ja"
  • Batalla de famosos tributo a artistas con Julián Elfenbein/Freddy Mercury, Pamela Leiva/Anitta, Mónica Godoy/Rafaella Carra y Willy Sabor/Footlosse.
  • El Muro.
  • Pablito Pesadilla.
  • Loyaltty.
  • Julianno Sosa.
  • Toly Fu.
  • King Savagge.
  • Lucky Brown.
  • Históricos del Sound.
  • Cierre musical de influencers.

BLOQUE 3 - MAÑANA FAMILIAR: Sábado desde las 08:00 am hasta las 13:30 pm.

  • El payaso Plim Plim.
  • Boyband chilena Q_ARE.
  • Lara Campos.
  • Actividades sorpresa.

BLOQUE 4 - TARDE TELETÓN: Sábado desde las 14:00 pm hasta las 17:00 pm.

  • Competencia de Karting.
  • Musical de actores que incluye la participación de Carmen Gloria Bresky, Claudio Olate, Fran Walker, Rey Alcalde, Claudio Castellón, entre otros.

BLOQUE 5 - CIERRE TEATRO: Sábado desde las 17:00 pm hasta las 21:00 pm.

  • Zúmbale Primo y Don Francisco.
  • Homenaje a la Nueva Ola.
  • Darkiel.

BLOQUE 6 - ESTADIO NACIONAL: Desde las 22:00 pm.

  • Obertura.
  • Myriam Hernández.
  • Pablo Alborán.
  • Zúmbale Primo.
  • Ana Torroja.
  • Musical de Emilia Dides, Bray On y Nico Ruiz.
  • Lucero.
  • María José Quintanilla.
  • Show de magia de Jean Paul Olhaberry.
  • Stefan Kramer.
  • Gino Mella.
  • Francisca Valenzuela.
  • Paulina Rubio.
  • Noche de Brujas.

Finalmente, podrás disfrutar de toda la programación 

Revisa la publicación de Instagram:

