Preocupación en el mundo del rock: Histórico integrante de Kiss está internado de gravedad - Chilevisión

16/10/2025 18:57

Preocupación en el mundo del rock: Histórico integrante de Kiss está internado de gravedad

El guitarrista Ace Frehley, uno de los fundadores de la banda junto a Paul Stanley y Gene Simmons, sufrió una hemorragia cerebral tras una caída que lo tiene con soporte vital en un hospital.

Publicado por CHV Noticias

Ace Frehley, uno de los fundadores y guitarrista original de la banda Kiss, se encuentra hospitalizado y con soporte vital tras sufrir una hemorragia cerebral.

De acuerdo a la informado por TMZ, fuentes familiares del músico confirmaron la delicada situación de salud que afecta al hombre de 74 años luego de una caída en el estudio hace un par de semanas.

Familia de Ace Frehley estaría considerando "desconectarlo"

El accidente que afectó al guitarrista lo habría llevado a suspender una gira que tenía agendada el músico, donde no se tenía más información hasta hoy.

Asimismo, el medio norteamericano aseguró que miembros de la familia de Frehley estarían considerando desconectarlo del soporte vital en las próximas horas debido a que "no ha presentado mejoras" en su salud.

