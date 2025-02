Paula Pavic lanzó fuerte aviso en pleno proceso de divorcio con Marcelo Ríos: “Me van a hacer...” - Chilevisión

La empresaria promete compartir detalles inéditos una vez finalizados los trámites legales con el ex deportista .

Paula Pavic y el ex tenista Marcelo Ríos han estado separados durante varios meses y actualmente esperan la finalización de su divorcio.

A través de un en vivo en su cuenta de Instagram, Pavic ha insinuado que, una vez concluido el proceso legal, compartirá información significativa sobre su relación y experiencias.

“No puedo todavía contar o decir todo lo que pienso, porque estoy en mitad de un divorcio y todo lo que diga puede ser usado en mi contra legalmente”, afirmó.

Expectativas tras el divorcio

Aunque aún no puede revelar detalles específicos debido al proceso legal en curso, Pavic anticipa un cambio significativo en su vida pública una vez finalizado el divorcio.

“Espérense, por favor, cuando se termine el divorcio, es que afírmese porque viene una Paula 4.0 que tiene tanto que decir y tanto que hablar”, aseguró.

Además, anticipa posibles reacciones adversas: “Se viene la catarsis pública de Paula Pavic. Olvídense de cómo me van a hacer literal 'mierda' en Chile después de que diga todo lo que quiero decir. Y la verdad es que quiero”.

Una nueva etapa personal

En redes sociales, Pavic ha destacado su transformación personal, adoptando hábitos como levantarse a las 5:00 AM, tomar duchas frías y realizar ejercicio regularmente.

Ella enfatiza la importancia de no depender de la aprobación ajena: “Cuando realmente, de adentro, tú te das cuenta que no necesitas la aprobación de nadie y que no te importa lo que piensen las otras personas de ti, es la libertad más grande que puedas obtener”.

Concluyó reflexionando sobre su evolución personal y cómo esta nueva perspectiva podría haber influido en su pasado: “Si yo hubiese tenido una Paula como yo soy ahora hace años atrás, les aseguro que todo sería diferente para mí. Para mejor”