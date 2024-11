Paula Pavic llegó a urgencias por preocupante molestia: “Me estaba matando” - Chilevisión

La influencer tuvo que ir a un recinto médico producto de un intenso dolor que la afectó durante la mañana. Horas después actualizó su estado de salud y entregó más detalles.

Paula Pavic pasó un gran susto producto de un problema de salud y tuvo que ir a urgencias por un preocupante dolor.

La ex esposa de Marcelo Ríos alertó a sus seguidores durante la mañana al revelar que estaba con una molestia muscular, por la que no realizó por completo un desafío de ejercicio que está haciendo.

Sin embargo, horas después no soportó el malestar y recurrió a una clínica de emergencia para atender su dolor.

“El dolor de espalda me estaba matando, así que me tuve que venir a urgencias”, escribió en uns historia desde el hospital.

Tras ser atendida, Paula Pavic explicó que “se supone que no es nada tan grave. Tengo como un nervio pellizcado. Pero me pusieron una inyección en cada brazo y ahora no puedo moverlos”.

“Me duele atroz. Me cambió el dolor de la espalda por el dolor de brazos. Así que voy a estar toda adolorida hoy. Era solamente un tema de inflamación muscular y un nervio, ahí... Espero que no sea nada más”, añadió.

Tras salir del recinto médico la coach contó que “ando con una faja, me dijeron que la usara por un par de días, para que no me doliera tanto”.

De todas maneras recalcó que pretendía continuar con su rutina de trabajo físico, aunque la adaptará mientras dure su dolencia.

“Voy a seguir con los ejercicios similares a los burpees que vengo haciendo desde el jueves. Voy a caminar y hacer cardio, por mientras, pero no voy a dejar el reto, no lo voy a dejar”, explicó.