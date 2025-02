“No soy igual que tú”: Papá de Dante respondió con todo a Naya Fácil tras reflotar mensaje del pasado - Chilevisión

A través de Instagram, Fernando Jara, padre del niño diagnosticado con Distrofia Muscular de Duchenne, se refirió a una reciente publicación de la influencer tras la cancelación de la Gala del Pueblo.

Gran revuelo causó la cancelación de la Gala del Pueblo de Naya Fácil, especialmente por la "lucatón" organizada por la joven ante la falta de recursos económicos para llevar a cabo el evento.

Tras la cancelación, la influencer preguntó a sus seguidores qué podría hacer con el dinero recaudado, por lo que muchos usuarios propusieron destinar ese monto a la campaña "Dante contra Duchenne".

Recordemos que en mayo de 2024, Fernando Jara inició una larga y extenuante caminata desde el norte del país con el fin de reunir dinero para costear el medicamento para su hijo Dante, diagnosticado con Distrofia Muscular de Duchenne.

Pese a los esfuerzos, hasta la actualidad, Fernando aún no reúne los $3.500 millones destinados para comprar el fármaco "Elevidys" que sólo se administra en Estados Unidos.

El tenso conflicto entre Naya Fácil y papá de Dante Jara

Durante la jornada de este domingo, Naya Fácil publicó una historia explicando por qué no iba a destinar lo recaudado en la "lucatón" a la campaña de Fernando Jara.

La influencer compartió la captura de un chat con el padre de Dante, quien respondió una historia en diciembre de 2021 diciendo "quédate por allá no más... Te traí todos los virus pa' Chile (sic)".

"Si yo no ayudé al papá de Dante es porque cuando me enviaron la campaña que él estaba realizando, iba a escribirle al DM para brindarle apoyo y lo primero que me encontré en el DM son mensajes tirándome mierd. Así que decidí omitir la ayuda y quedarme callada con ese tema", explicó Naya.

"Si lo voy a hablar que sea con pruebas, acá adjunto pantallazo porque a mí me gusta hablar con boucher, pero ahora los cantantes son todo pro ayuda a fundaciones, para quedar bien, así que no hablen sin saber", cerró.

La respuesta de papá de Dante

Ante esto, Fernando Jara, a través de la cuenta de Instagram "Dante contra Duchenne", subió un video explicando su versión sobre el polémico DM a Naya Fácil.

"Este video va para Naya Fácil, con todo el respeto que se merece, porque yo no soy igual que tú", partió diciendo Fernando, quien aseguró que su mensaje estaba contextualizado a un viaje que habría realizado la influencer durante la pandemia.

"Naya viajó en 2021, ella puede hacer lo que quiera (...) y no podía entrar a Chile porque no tenía las vacunas, yo me acuerdo perfectamente. Lo único que le dije fue 'quédate por allá, no traigas los virus a Chile', tal cual, con ningún garabato, no la traté mal", señaló.

El padre del niño diagnosticado con Distrofia Muscular de Duchenne acusó a Naya de haber orquestado una campaña en su contra en redes sociales. "Inventó que yo era un hater, que la trataba mal, cuando eso no fue así", señaló.

"La verdad estoy cansado, me cerraron la cuenta, invisibilizaron mi lucha y mi campaña. Lo único que pido como papá es salvarle la vida a Dante (...) El mensaje es de 2021, cuando Dante todavía ni nacía", complementó.

Finalmente, según indicó en entrevista con Primer Plano, Naya gestionará la devolución de las transferencias de la "lucatón", la que logró recaudar más de $7 millones en menos de 12 horas.

