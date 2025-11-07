 Pancho del Sur rompe el silencio y relata el doloroso fallecimiento de su hijo de 9 años - Chilevisión
07/11/2025

Pancho del Sur rompe el silencio y relata el doloroso fallecimiento de su hijo de 9 años

El comediante recordará el duro momento en que su padre le informó sobre la muerte de su hijo, quien perdió la vida tras ahogarse en una piscina municipal.

Publicado por CHV Noticias

Pancho del Sur será uno de los invitados del próximo capítulo de La Divina Comida, donde ahondará en uno de los capítulos más tristes de su vida: El fallecimiento de su hijo.

El músico relatará el año en que se presentó en el Festival de Viña, el cual si bien lo describirá como uno "bonito", revelará que vivió "un hecho muy trágico en mi vida".

"No se lo doy a nadie en el mundo"

El comediante comentó que durante ese tiempo: "Terminó el festival, marzo, tuve una noticia muy terrible, que fue un accidente de Nicolás, mi hijo que tenía 9 años, que lamentablemente falleció en la piscina municipal de Temuco, se descuidaron los salvavidas porque estaban jugando a la pelota, no estaban pendiente de los niños y él se fue para lo hondito y nadie lo pudo rescatar, y falleció ahí".

"Mi papá me tuvo que dar la noticia terrible. Lo que pasa es que a Nicolás lo tuve de soltero, joven, y me costó al principio verlo, pero él cuando me veía en la tele, porque uno salía mucho en la tele, él como que intuía porque ya tenía el apellido, entonces cuando él tenía cinco años le dijo: ‘mamá, yo sé que es algo mío’, él estaba contento y yo lo fui a conocer a los cinco años en una cafetería y ahí nos conocimos", continúa relatando.

En esa línea, el comediante indicó: "Lo disfruté cuatro años a concho, pasamos navidades juntos, vino a Santiago a verme".

Pancho del Sur señaló que en ese momento de su vida: "Yo estaba casado con Erika y ya teníamos a la Francisca lo que me pasó después es que yo, después de que sepultamos a Nicolás y todo, yo llegaba de trabajar y me iba a la pieza de mi hija y le colocaba el oído para saber si respiraba o no, yo quedé muy mal. No se lo doy a nadie en el mundo".

"Se portaron muy bien todos mis colegas. Siempre está presente Nicolás, gran guerrero, lo querían mucho sus compañeros, fue una despedida gigante me acuerdo en Temuco, mucha gente", finalizó.

