Oscars 2026: Revisa la lista completa de ganadores de los premios más importantes del cine - Chilevisión

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16/03/2026 07:59

Oscars 2026: Revisa la lista completa de ganadores de los premios más importantes del cine

Este domingo se realizó la 98° edición de la ceremonia organizada por la Academia para destacar lo mejor de la industria. Conoce acá quiénes se llevaron la estatuilla dorada.

Publicado por Catalina Vargas

Los Oscar 2026 convocaron a las estrellas de Hollywood para celebrar lo mejor del cine del año pasado. 24 categorías fueron premiadas por la Academia este domingo, incluyendo una nueva: Mejor Casting.

En esta 98° edición de la ceremonia, actores, directores y otros miembros de la industria fueron galardonados. Una Batalla Tras Otra triunfó en seis de sus siete nominaciones, entre ellas Mejor Película y Mejor Director.

Por su parte, Sinners, que rompió el récord como la cinta más nominada de la historia con 16 categorías consideradas, solo tuvo éxito en cuatro.

No obstante, su protagonista Michael B. Jordan se llevó su primera estatuilla dorada en los Oscar, por sobre Timothée Chalamet como Mejor Actor.

En Mejor Actriz, la favorita de la Academia fue Jessie Buckley por Hamnet, como se antecipaba tras ganar el Critics Choice, el Globo de Oro, el BAFTA y el premio del Sindicato de Actores (SAG).

Lista completa de los ganadores del Oscar 2026

  • Cinematografía: Pecadores
  • Edición: Una Batalla Tras Otra
  • Mejor actor de reparto: Sean Penn, Una Batalla Tras Otra
  • Mejor actriz de reparto: Amy Madigan - Weapons
  • Película animada: Las Guerreras K-Pop
  • Diseño de vestuario: Frankenstein
  • Maquillaje y peluquería: Frankenstein
  • Casting: Una Batalla Tras Otra
  • Guion adaptado: Una Batalla Tras Otra
  • Guion original: Pecadores
  • Diseño de producción: Frankenstein
  • Efectos visuales: Avatar: Fuego y Cenizas
  • Sonido: F1
  • Banda sonora original: Pecadores
  • Canción original: Golden - Las Guerreras K-Pop
  • Largometraje documental: Mr. Nobody against Putin
  • Película internacional: Valor Sentimental - Noruega
  • Cortometraje animado: The Girl Who Cried Pearls
  • Cortometraje documental: All the Empty Rooms
  • Cortometraje: Empate entre The Singers y Two People Exchanging Saliva
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