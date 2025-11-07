 Noche de Combos 2: Horario, cartelera completa y DÓNDE VER EN VIVO este viernes el esperado evento - Chilevisión
Noche de Combos 2: Horario, cartelera completa y DÓNDE VER EN VIVO este viernes el esperado evento

El certamen se realizará en el Teatro Caupolicán donde la lucha principal será entre Jorge Aldoney y Julianno Sosa. Mientras que la coestelar la protagonizarán "Pollo" Castillo vs Rodrigo "Gallina". 

Llegó el día. Este viernes 7 de noviembre y en el Teatro Caupolicán, donde están todas las entradas vendidas, se realizará el esperado Noche de Combos 2. 

Evento de boxeo que en esta oportunidad exhibirá tanto peleas entre celebridades de la TV, redes sociales y hasta de la música, como combates profesionales, que darán inicio a la jornada desde las 16:00 horas.

La lucha principal de la noche será la que animarán el exGran Hermano Jorge Aldoney contra el cantante urbano Julianno Sosa. Mientras que la coestelar la protagonizarán "Pollo" Castillo vs Rodrigo "Gallina". 

¿Cuándo y a qué hora es Noche de Combos 2?

Este viernes 7 de noviembre a las 15:00 horas se abrirán las puertas del recinto ubicado en calle San Diego y el evento comenzará una hora después.  

¿Cómo ver en vivo Noche de Combos 2?

Desde las 18:30 horas el evento se empezará a transmitir en vivo y de forma gratuita a través de la cuenta de Kick de Dylantero.

¿Quiénes se presentarán en Noche de Combos 2?

La conducción del evento estará a cargo del animador Francisco Melo y durante el show se presentarán Américo y los artistas urbanos Sinaka & Kennat. 

Cartelera completa de Noche de Combos 2

  • Jorge Aldoney vs. Julianno Sosa
  • Pollo Castillo vs. Rodrigo Gallina
  • Renatosa Jara vs. Majoobleach Góngora
  • Ignacio Socías vs. Altoyoyo
  • Benjamín Arismendi vs. Nickten10 (Nicolás Escobar)
  • Daniel Uribe vs. Angelo Arcoverde – Pelea por título 
  • Juan Meza González vs. Ángel “Trewa” Ruiz – Pelea por título 
  • Yohanny Carriel vs. Carlos Milles
  • Kervens Bouche vs. Tomas Lastra
  • Pablo Acevedo vs. Sebastián Jaña
  • Matias Retamal vs. Esteban Vásquez

