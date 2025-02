“¡No sabemos nada!”: Gissella Gallardo recibió misterioso ramo de flores y encendió revuelo en redes - Chilevisión

Gisella terminó exponiendo una curiosa situación con su hija mayor, Agustina, lo que aumentó los rumores sobre quién es la persona que envió las flores.

Gissella Gallardo causó expectación este viernes tras recibir un polémico ramo de flores con motivo de San Valentín.

La panelista publicó un abultado ramo de rosas rojas que traía en ella una pequeña tarjeta, sin embargo, aseguró que nunca supo quién las enviaba.

¿Quién le envió rosas a Gissella Gallardo?

"Amo", señaló Gallardo en Instagram, junto a una fotografía de las flores, y tras ponerlas en agua mencionó: "Amor por las flores infinito", causando revuelo en sus seguidores, quienes pensaron que Mauricio Pinilla las había enviado.

Sin embargo, momentos más tarde publicó un polémico video en el que sostuvo: "Para todos los que quieren saber qué decía la tarjeta, Agustina Paz me la botó", refiriéndose a su hija mayor.

Finalmente, se escucha a la joven decir: "¡Ay, mamá! Fue sin querer", mientras que Gisella agregó: "Así que no sabemos de quién eran, no sabemos qué decían, no sabemos nada ¡Gracias, Agustina!".

Revisa las publicaciones de Instagram: