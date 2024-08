“No me interesa”: Gissella Gallardo confiesa por qué no sigue a Mauricio Pinilla en sus redes sociales - Chilevisión

Luego de que un usuario le consultara sobre su relación con su ex esposo, la comunicadora sorprendió revelando que ambos eran buenos para mandarse memes, hasta que algo cambió.

La panelista de farándula, Gissella Gallardo, reveló a sus seguidores de las redes sociales una de las dudas históricas que estos tenían sobre su ex esposo Mauricio Pinilla.

A través de una caja de preguntas en Instagram, la ex participante de Top Chef VIP confesó por qué no sigue al ex futbolista, pese a que estuvieron más de una década casados.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

La particular razón de Gissella para no seguir a Pinilla en redes sociales

"La verdad es que nos llevamos increíble", partió diciendo la comunicadora luego de que alguien le escribiera: "¿Qué tal tu relación con Mauricio? No se siguen en Instagram, ¿todo bien?".

Ante esto, Gallardo retrocedió en el tiempo hasta el inicio de su relación con Pinilla. "Como he explicado antes, estamos tratando de sanar muchas cosas que teníamos, empezamos muy chicos, hicimos muchas cosas por 'pendejerías' por así decirlo", detalló.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

En este sentido, confesó que "lo más importante de todo es su salud mental y su relación con los niños, eso es lo que para mí, hoy día, es primordial. Los niños están en llamas con su papá de nuevo porque lo extrañaban demasiado. Estoy muy feliz, nunca digo nunca".

Sin embargo, sobre seguirse en sus cuentas de Instagram, la periodista explicó: "Punto uno, nos mandábamos memes todo el día y punto dos, él sigue a personas que a mí no me caen bien y no me interesa".

A modo de cierre, Gissella indicó que "yo también creo que yo sigo personas que a él no le caen bien y no por eso nos vamos a llevar mal o hacer show. Era como en el fondo para evitar tonteras, pero la gente es súper sapa, que se dan cuenta de todas esas cosas. Yo no me fijo".