Gissella Gallardo se sinceró sobre la enfermedad de su padre y la separación con Mauricio Pinilla: “Sufría sola” - Chilevisión

"Nunca, ni un día, mis niños me vieron así", confesó Gallardo, quien también reveló que mantenerse ocupada fue la clave para poder afrontar la difícil situación que vivió hace unos meses.

Este miércoles, Gissella Gallardo se sinceró y confesó cómo enfrentó la enfermedad de su padre, Jaime Gallardo, quien falleció de cáncer, mientras terminaba su matrimonio con Mauricio Pinilla.

Además, la modelo reveló que se encuentra trabajando en el estreno de su propio libro, el cual estará basado en hechos ficticios, sin embargo, no descartó totalmente la posibilidad que ciertos pasajes coincidan con experiencias de su vida.

El momento más complejo en la vida de Gissella Gallardo

"A mí me ha servido que cuando me separé y coincidió con la enfermedad de mi papá, no hubo ni un día en que me quedé acostada llorando. No porque no quisiera. Era porque creo que uno tiene que darse la fuerza, uno tiene que sentirse capaz", confesó Gallardo en el programa Atrévete, lo mejor de ti.

En esa misma línea, agregó: "Ahora te juro que miro hacia atrás y digo nunca, nunca, ni un día, mis niños me vieron así. Obviamente que lloraba sola, sufría sola, pero no al frente de nadie".

Asímismo, añadió: "Al otro día me levantaba y decía: 'La vida sigue, hay que darle. Tengo que estar con mi papá, apoyarlo en este proceso. Tengo que estar con mis niños que lo están pasando mal'".

Por otra parte, aseguró que enfrentar este tipo de situaciones "no es fácil. Todos tenemos problemas", sin embargo "mente ocupada no extraña a nadie. En todo sentido".

Finalmente, Gissella confesó que no se siente capacitada para aconsejar a otras personas que estén atravesando situaciones similares, pero concluyó: "Nadie va a llegar a levantarte. Uno tiene que buscar algo y salir adelante. No hay dolor que dure para siempre".