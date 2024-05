Mauricio Pinilla se sincera y da detalles de su internación: “Dios me iluminó y me dijo...” - Chilevisión

El actual comentarista deportivo es uno de los invitados de un nuevo episodio de Podemos Hablar, donde abordó un complejo momento.

Mauricio Pinilla dirá presente en un nuevo programa de Podemos Hablar, estelar de Chilevisión conducido por Julio César Rodríguez.

El ex delantero de Universidad de Chile y la Selección Chilena compartió estudio con Gisella Gallardo, su ex esposa y madre de sus hijos.

En una íntima y sincera conversación con JC, Pinilla abordó distintos temas, donde uno de ellos fueron los contantes fantasmas de infidelidad en su matrimonio. Ahí, el actual comentarista señaló que la gente lo tiene enchapado por su pasado, aunque admitió que él también ha colaborado para que se piense eso.

Mauricio Pinilla y su internación por estrés y depresión

En una de sus confesiones, el ex futbolista tocó un delicado tema, como fue su internación por estrés y depresión, hecho que ocurrió el año pasado.

“Fue una decisión súper importante que tomé. Me sentía como desconectado de los lazos afectivos con mis niños y entré en una fuerte depresión”,, afirmó.

“Lo único que hacía era salir a trabajar y llegar a mi casa a encerrarme. No quería ver más gente… Llegó un momento clave en el cual Dios me iluminó y me dijo: 'Mauro, de esta no vas a salir solo, asesórate con un especialista'”, contó.

Después de eso, Pinilla reveló que tomó la decisión de internarse en una clínica, donde recibió respaldo emocional y psicológico para poder salir de la complicada situación en la que estaba.