La clara respuesta de Trinidad Cerda a críticas por su foto desnuda en Instagram - Chilevisión

La influencer envió un mensaje de amor propio y empoderamiento, sin embargo, sus seguidores no recibieron de buena forma su publicación y generaron un amplio debate en redes sociales.

Este viernes, Trinidad Cerda causó revuelo en redes sociales al subir una imagen desnuda en su cuenta de Instagram, lo que no fue bien recibido por algunos de sus seguidores, quienes la criticaron en duros términos.

Al respecto, la influencer respondió a cada uno de ellos aclarando que la intención detrás de la fotografía es empoderar y amar el cuerpo humano.

Trinidad Cerda posó desnuda en redes sociales

"Vamos a hacerlo de día. Siéntete linda, al natural, sé tú misma ¿Quién no tiene defectos? Yo tengo miles ¿Y qué? Me empodero de quien soy y quiero invitarte a que hagas lo mismo", señaló Cerda en su cuenta de Instagram.

La descripción iba adjunta a una fotografía de ella desnuda al interior de un jacuzzi, donde se cubre con la espuma que generó el agua, lo que hizo que algunos de sus seguidores le lanzaran ácidos comentarios.

"¿Es necesario? No ¿Es tu opción? Sí, pero yo te sigo y a mí me hace ruido tanta exposición. Amablemente y deseandote lo mejor, me retiro", señaló la primera seguidora.

Al respecto, Trinidad respondió: "Quizás antes no lo habría hecho y después tampoco. Hoy vivo un presente que me encanta y decidí gritar a los 4 vientos que amo mi cuerpo. Gracias de todas maneras por tu aporte, te invito a abrir más el corazón".

"No entiendo que el hecho de sacarte fotos desnuda, te empodere. Quizás estás buscando otro tipo de aprobación", señaló otra persona y Cerda respondió: "¿En alguna parte escribí que busco o quiero aprobación? No. Yo me auto apruebo y con eso me basta. Gracias igual".

Las respuestas de Trinidad generaron que más personas escribieran comentarios en la publicación, sin embargo, la influencer respondió de manera respetuosa y generó un amplio debate en sus redes sociales.

