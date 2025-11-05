Nansana Kids canceló gira por Chile acusando estafa y amenazas: Productora respondió - Chilevisión

Desde la empresa a cargo señalaron que la agrupación no es una fundación sin fines de lucro, sino que es una empresa privada.

Nansana Kids, agrupación que alcanzó populuridad con videos en TikTok, anunció la cancelación de la gira que los iba a traer a Chile y Argentina.

Los niños provenientes de Nansana, una pequeña ciudad en la región central de Uganda, se hicieron virales en redes sociales realizando lipsync y coreografías de reconocidos artistas de la música tropical, como Américo, Noche de Brujas, Sonora de Tommy Rey y la Sonora Palacios.

Fue por eso que en agosto anunciaron que por primera vez llegarán a Chile en octubre de 2025. Sin embargo, eso no ocurrió y esta semana los integrantes de Nansana Kids acusaron que fueron estafados.

“Les contamos que fuimos engañados y no podremos ir a Chile. Nos decepcionaron, nos amenazaron y nos dijeron que no les comunicaramos a ustedes, nuestros fans, que no estaríamos en Chile. Teníamos miedo debido a las amenazas”, señalaron en sus redes sociales.

De todas formas, los jóvenes insistieron en que “queremos mucho a nuestros fans y deseamos verlos cuando Dios los permita. A quienes nos esperaban, lamentamos informarles que no podemos ir”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Nansana kids foundation (@nansana_kids_foundation)

La versión de la productora

Desde Kamada, productora a cargo de los shows de Nansana Kids, informaron que la cancelación fue producto que “durante el proceso de gestión y revisión de documentos, constatamos que Nansana Kids no corresponde a una fundación legalmente constituida, sino que es una empresa privada denominada Nansana Dance Kids Foundation Co. Ltda.”.

“La persona que se presenta como responsable no actúa como directora de una fundación, sino como representante legal de la empresa privada antes mencionada, lo que complicó significativamente la gestión de documentación y trámites necesarios para la gira”, aseguraron.

En el comunicado señalaron que consideran grave lo sucedido, “considerando que hay adultos detrás de la agrupación que manejan a los niños y que no han sido transparentes con la información hacia el público y productoras relacionadas, lo que afecta profundamente la confianza depositada en ellos”.