 Nansana Kids canceló gira por Chile acusando estafa y amenazas: Productora respondió - Chilevisión
Minuto a minuto
Confirman muerte de universitario desaparecido hace dos meses en Viña del Mar Primo de Eduardo Cruz-Coke se despide con sentido mensaje: “Amante incondicional de tus hijos” Desaparición de mujer impacta en Malloa: No llegó al trabajo y dejó pertenencias en casa Dictan sentencia contra padres que se concertaban para abusar de su hija en Ñuble: La niña murió “La canción es mala”: Así reaccionaron Kast y Jara a los dardos en polémico “trap” de Matthei
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
05/11/2025 14:45

Nansana Kids canceló gira por Chile acusando estafa y amenazas: Productora respondió

Desde la empresa a cargo señalaron que la agrupación no es una fundación sin fines de lucro, sino que es una empresa privada.

Nansana Kids, agrupación que alcanzó populuridad con videos en TikTok, anunció la cancelación de la gira que los iba a traer a Chile y Argentina. 

Los niños provenientes de Nansana, una pequeña ciudad en la región central de Uganda, se hicieron virales en redes sociales realizando lipsync y coreografías de reconocidos artistas de la música tropical, como Américo, Noche de Brujas, Sonora de Tommy Rey y la Sonora Palacios.

Fue por eso que en agosto anunciaron que por primera vez llegarán a Chile en octubre de 2025. Sin embargo, eso no ocurrió y esta semana los integrantes de Nansana Kids acusaron que fueron estafados. 

Les contamos que fuimos engañados y no podremos ir a Chile. Nos decepcionaron, nos amenazaron y nos dijeron que no les comunicaramos a ustedes, nuestros fans, que no estaríamos en Chile. Teníamos miedo debido a las amenazas”, señalaron en sus redes sociales. 

De todas formas, los jóvenes insistieron en que “queremos mucho a nuestros fans y deseamos verlos cuando Dios los permita. A quienes nos esperaban, lamentamos informarles que no podemos ir”.

La versión de la productora

Desde Kamada, productora a cargo de los shows de Nansana Kids, informaron que la cancelación fue producto que “durante el proceso de gestión y revisión de documentos, constatamos que Nansana Kids no corresponde a una fundación legalmente constituida, sino que es una empresa privada denominada Nansana Dance Kids Foundation Co. Ltda.”.

“La persona que se presenta como responsable no actúa como directora de una fundación, sino como representante legal de la empresa privada antes mencionada, lo que complicó significativamente la gestión de documentación y trámites necesarios para la gira”, aseguraron.

En el comunicado señalaron que consideran grave lo sucedido, “considerando que hay adultos detrás de la agrupación que manejan a los niños y que no han sido transparentes con la información hacia el público y productoras relacionadas, lo que afecta profundamente la confianza depositada en ellos”. 

Publicidad

Destacamos

Noticias

Infancia vulnerada: Detectan red de prostitución infantil en servicios de protección

Lo último

Lo más visto

“No me veo”: Vidente peruano descolocó a María José Prieto con predicción sobre su futuro

La actriz y esposa de Cristián Campos consultó en vivo sobre su futuro laboral y recibió una inesperada respuesta del psíquico Roberto Granda.

05/11/2025

“La sensatez está...”: JP Cretton opinó sobre Punta Peuco y arremetió contra candidato

El periodista y presentador de televisión celebró el decreto presidencial que esta semana transformó el centro penitenciario en uno común e hizo un llamado a "no perder el sentido común".

05/11/2025

Dictan sentencia contra padres que se concertaban para abusar de su hija en Ñuble: La niña murió

Los hechos ocurrieron entre los años 2021 y 2023 e incluso la menor llegó a estar embarazada, logrando abortar gracias a la ley de interrupción del embarazo en tres causales.

05/11/2025

¿Superó a Emilia Dides? Así fue el grito de “Chile” de Inna Moll en su debut en Miss Universo 2025

La joven modelo e influencer de 28 años hizo este miércoles su primera aparición en el certamen de belleza, que este año se está celebrando en Tailandia.

05/11/2025