Nansana Kids, el grupo ugandés fenómeno en TikTok reveló sus artistas chilenos favoritos - Chilevisión

26/08/2025 20:20

Nansana Kids, el grupo ugandés fenómeno en TikTok reveló sus artistas chilenos favoritos

El cuerpo de baile ha ganado fanáticos en nuestro país gracias a sus videos con lipsync y coreografías de reconocidos artistas de la música tropical, como Américo, Noche de Brujas y la Sonora de Tommy Rey.

Publicado por Sebastián Leyton Ojeda La información es de CHV Noticias

Fue esta semana cuando la agrupación Nansana Kids anunció de manera oficial que por primera vez llegarán a Chile en octubre de 2025, como parte de una gira que también contempla a Argentina.

Se trata de un grupo de niños y jóvenes que integran un cuerpo de baile proveniente de Nansana, una pequeña ciudad en la región central de Uganda, perteneciente al distrito de Wakiso.

La confirmación del espectáculo fue realizada a través de sus plataformas digitales, donde compartieron un mensaje de saludo y entusiasmo por conocer al público chileno.

Nansana Kids y su cálida conexión con Chile

Los videos de esta agrupación se han viralizado en redes sociales como TikTok e Instagram, donde han cautivado a los internautas de nuestro país con guiños a nuestra tradicional música popular.

Esto, ya que han realizado lipsync y coreografías de reconocidos artistas de la música tropical, como Américo, Noche de Brujas, Sonora de Tommy Rey y la Sonora Palacios.

Incluso, faltando solo semanas para las Fiestas Patrias, sorprendieron recientemente con una interpretación de cueca, gesto que generó aún mayor cercanía con el público local.

Fanáticos de Américo, Noche de Brujas y Santaferia

Ahora, cuando los fanáticos cuentan los días para su visita, los talentosos integrantes de Nansana Kids enviaron a miles de kilómetros de distancia un especial saludo para CHV Noticias, como antesala de lo que será su llegada a Chile.

"Estamos muy emocionados de ir a Chile. No podemos esperar para encontrarnos allá. Tenemos muchas cosas buenas que hemos ido preparando para ustedes. ¡Estamos muy emocionados!", expresaron en un video.

Además, revelaron cuáles son sus artisas chilenos favoritos: "Amamos a todos los artistas chilenos, pero nuestros favoritos son Américo, Noche de Brujas y Santa Feria. Pero amamos y respetamos a todos, hacen muy buena cumbia", revelaron.

