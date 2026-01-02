Muerta en un hotel: Hallan sin vida a hija de conocido actor ganador del Óscar - Chilevisión

Un huésped del lujoso hotel Fairmont de California halló a la mujer de 34 años tendida en el suelo.

Este jueves, Victoria Jones, hija del conocido actor estadounidense Tommy Lee Jones, fue encontrada sin vida al interior de un hotel en San Francisco, California, Estados Unidos.

La información fue dada a conocer por medios especializados en espectáculos como TMZ y People, que indican que el hallazgo ocurrió este 1 de enero.

De acuerdo a los antecedentes preliminares, un huésped del lujoso recinto Fairmont halló a la mujer de 34 años tendida en el suelo.

Inicialmente pensó que la persona estaba en estado de ebriedad, por lo que dio aviso a personal del hotel, quienes a su vez iniciaron labores de reanimación y llamaron a personal médico. Tras unos minutos, se constató que Victoria Jones estaba fallecida.

Los primeros reportes policiales descartan signos de violencia en el cuerpo de la víctima, así como evidencia de consumo de drogas o suicidio. De todas formas, la causa oficial no ha sido esclarecida.

Quién fue Victoria Jones, hija del actor Tommy Lee Jones

Victoria Jones nació en 1991, fruto del matrimonio del intérprete Tommy Lee Jones, conocido por sus papeles en The Fugitive o No Country for Old Men, y su primera esposa, Kimberlea Cloughley.

Debutó en la actuación en 2002 en una escena de Men in Black II junto a su padre y participó en otras cintas. También solía acompañar a su padre en alfombras rojas u otros eventos.