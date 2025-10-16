 Muere histórico integrante de la banda Kiss a los 74 años - Chilevisión
16/10/2025 20:03

Muere histórico integrante de la banda Kiss a los 74 años

El artista se encontraba hospitalizado con soporte vital tras sufrir una hemorragia cerebral provocada por una caída en su estudio.

Publicado por Gabriela Valdés

La tarde de este jueves se confirmó la muerte de Ace Frehley, guitarrista y uno de los fundadores de la banda KISS.

El artista falleció a los 74 años a causa de una hemorragia cerebral que sufrió tras una caída en su estudio.

De acuerdo con TMZ, la lesión se complicó, y Frehley fue conectado a un respirador artificial, sin mostrar signos de mejoría.

Ante esta situación, su familia tomó la decisión de retirarle el soporte vital.

¿Quién fue Ace Frehely, guitarrista y uno de los fundadores de la banda KISS?

Ace Frehley fue uno de los pilares en la creación de KISS. Fundada en 1973, la agrupación nació junto a Gene Simmons, Paul Stanley y Peter Criss.

Cada integrante asumió una identidad escénica única: Simmons encarnó a The Demon, Stanley a The Starchild, Criss a The Catman y Frehley dio vida a The Spaceman, personaje que reflejaba su fascinación por la astronomía y lo extraterrestre.

Durante su paso por KISS, Frehley contribuyó significativamente a la creación de varios de los himnos más reconocidos de la banda, como Rock and Roll All Nite, I Was Made for Lovin’ You y Detroit Rock City, canciones que consolidaron a KISS como una fuerza imparable del rock mundial.

En 1982, Frehley dejó la agrupación para enfocarse en su carrera en solitario, dando vida a su propio proyecto musical: Frehley’s Comet. No obstante, en 1996 regresó temporalmente al grupo en el marco de una reunión histórica.

Su segunda etapa con KISS duró hasta 2002, cuando se retiró nuevamente. Fue entonces cuando el guitarrista Tommy Thayer asumió el rol de The Spaceman. Desde ese momento, Ace Frehley continuó desarrollando su carrera como solista, consolidando su legado como uno de los guitarristas más influyentes del rock.

