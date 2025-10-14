 Muere a los 51 años el cantante D'Angelo, considerado una leyenda que revolucionó el R&B - Chilevisión
14/10/2025 14:28

Muere a los 51 años el cantante D'Angelo, considerado una leyenda que revolucionó el R&B

El cantante revolucionó el R&B contemporáneo al crear el movimiento neo-soul, fusionando gospel, funk, jazz y hip-hop con instrumentación orgánica. También utilizó su música como una herramienta de activismo y conciencia racial.

Publicado por Sebastián Leyton Ojeda

D'Angelo, cantante pionero del R&B y el neo soul, ha muerto la madrugada de este martes a los 51 años de edad. El también compositor y multitinstrumentista padecía cáncer de páncreas.

El fallecimiento del artista ha sido informado por medios especializados como Pitchfork, quienes no ocultaron su asombro por la partida, pues hasta ahora no se había hecho pública su enfermedad.

Personalidades del hip hop, como los productores DJ Premier o The Alchemist, han manifestado su pesar por la noticia. Tyler, the Creator, uno de los exponentes en la actualidad, ha llenado sus redes de fotos del artista.

D'Angelo nació en Virginia y es considerado una leyenda por fusionar de manera única el soul, el R&B, funk y gospel, abriendo paso a la aparición del neo soul en la década de los '90.

Su álbum debut Brown Sugar lo catapultó a la fama en 1995 y definió el sonido del género por aquella época. Pero no fue hasta el lanzamiento de la canción Untitled (How Does It Feel) que consolidó su estatus en la cultura norteamericana.

Tras una pausa de 14 años, en 2014 regresó con el triunfal Black Messiah, considerado una celebración de la identidad y la resistencia negra, abordando temas de justicia social, comunidad y empoderamiento en medio de la lucha contra la opresión.

"La estrella brillante de nuestra familia ha apagado su luz"

La familia de D'Angelo compartió un comunicado con Variety lamentando la pérdida de la estrella: “La estrella brillante de nuestra familia ha apagado su luz en esta vida…".

"Tras una larga y valiente batalla contra el cáncer, nos duele anunciar que Michael D'Angelo Archer, conocido por sus fans de todo el mundo como D'Angelo, ha sido llamado a casa, dejando esta vida hoy, 14 de octubre de 2025", añadieron.

"Nos entristece que solo pueda dejar recuerdos entrañables con su familia, pero estamos eternamente agradecidos por el legado de música extraordinariamente conmovedora que nos deja”.

