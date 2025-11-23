“Vienen días de licencia: ”Monserrat Álvarez reveló cómo será su recuperación tras complejo diagnóstico - Chilevisión

La animadora aseguró que se tomará unos días de licencia para poder tratar su síndrome vertiginoso agudo.

Monserrat Álvarez habló sobre su estado de salud luego de haber sufrido un desmayo en vivo, mientras cubría las elecciones del pasado domingo.

La periodista explicó que presentó un síndrome vertiginoso agudo, diagnóstico que la obligó a recibir atención médica y permanecer varios días internada en un centro asistencial.

En conversación con Las Últimas Noticias, la periodista señaló que actualmente "me encuentro mejor. Rico estar en casa".

Con respecto a cuál es el siguiente paso en su recuperación, Monserrat señaló: "Debo hacer ejercicios que se llaman rehabilitación vestibular para ir superando el vértigo de origen viral".

En esa línea, a través de sus redes sociales, la animadora también indicó que "vienen unos días de licencia, de rehabilitación para estar tikitaka lo más pronto posible".