 "Me dio miedo": Microbio Caluga reveló detalles de pelea con Tachuela Grande en el Teatro Caupolicán - Chilevisión
Minuto a minuto
Crece polémica por diputada Cordero: Estas son las sanciones que podría enfrentar por dichos sobre Bolivia PC tras fallo del Tricel contra Jadue: “La derecha ha demostrado que le teme al veredicto popular” ¿Hubo intencionalidad? Las teorías detrás del incendio en recinto municipal de Cerro Navia Tras el Debate Presidencial 2025: Estos fueron los candidatos mejor y peor evaluados en encuestas Dos estudiantes fueron apuñalados durante celebración en universidad del centro de Santiago
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
12/09/2025 20:19

"Me dio miedo": Microbio Caluga reveló detalles de pelea con Tachuela Grande en el Teatro Caupolicán

Tras el altercado con Tachuela Grande en el Caupolicán, el nieto de Tony Caluga relató el origen del conflicto y aseguró que espera que sea el inicio de las paces.

Publicado por CHV Noticias

Sebastián Lillo, más conocido como el payaso Microbio Caluga, se refirió a los registros virales de la pelea que protagonizó en el Teatro Caupolicán con Joaquín Maluenda, o Tachuela Grande.

El hecho fue registrado el pasado 30 de agosto en una prueba de sonido para el show de Cebolla y Bodoque, y se viralizó rápidamente en redes sociales.

El payaso reveló nuevos detalles de este episodio en conversación con Luis Slimming en el programa Entre Broma y Broma y confesó que al momento del altercado “me dio miedo porque pensé que le iba a dar un infarto, estaba muy alterado”.

La pelea entre Microbio Caluga y Tachuela Grande

Microbio relató que mientras cambiaba una gráfica, escuchó a alguien gritar su nombre: era Maluenda. “Me dice que teníamos que conversar. Yo le respondí que no era el momento ni el lugar… y ahí me llega el charchazo. A mí se me olvidó aplaudir no más”, señaló.

Según contó, el conflicto venía desde Argentina, cuando participó en un festival junto a su hermano Cototito. “Nos fue espectacular, el público se puso de pie en un circo para 3 mil personas. Pero después nos avisan que no se hará la competencia de payasos, aunque podíamos participar en la votación del público”.

“Me empiezan a llegar mensajes: ‘mira lo que están diciendo, que voten por los guatemaltecos’, y era la persona en cuestión (Maluenda). Ahí yo me piqué, me dio rabia. No siento que le haya faltado el respeto, pero sí lo confronté desde la rabia”, agregó.

Por último, confesó que para él la situación ocurrida en el Caupolicán, “fue frustrante, pero ojalá que este sea el comienzo… no para ser amigos, pero sí para hacer las paces”.

Publicidad

Destacamos

Noticias

EVENTO COMPLETO | Debate Presidencial 2025 en Chilevisión

Lo último

Lo más visto

Romperá la tradición: Alcalde Desbordes no bailará primer pie de cueca con representante del gobierno

Desde el entorno de Desbordes informaron que, a diferencia de años anteriores, el alcalde bailará el tradicional primer pie de cueca con una representante del mismo municipio.

12/09/2025

Este viernes comenzó el pago del Bono Logro Escolar: Consulta con tu RUT si te corresponde

Este aporte económico anual está dirigido a estudiantes de hasta 24 años, que deben cumplir con algunos requisitos. Conoce todos los detalles del beneficio acá.

12/09/2025

Tras el Debate Presidencial 2025: Estos fueron los candidatos mejor y peor evaluados en encuestas

Ya aparecieron los primeros resultados de la percepción ciudadana de los candidatos tras el Debate Chilevisión, transmitido la noche del miércoles.

12/09/2025

“Jamás pararé”: Cata Palacios respondió a duras críticas tras someterse a nuevo retoque estético

“Un regalito con mucho amor para los fanáticos de mi boca", escribió en Instagram la excandidata al Miss Universo Chile, donde también compartió un video mostrando los resultados.

12/09/2025