"Me dio miedo": Microbio Caluga reveló detalles de pelea con Tachuela Grande en el Teatro Caupolicán - Chilevisión

Tras el altercado con Tachuela Grande en el Caupolicán, el nieto de Tony Caluga relató el origen del conflicto y aseguró que espera que sea el inicio de las paces.

Sebastián Lillo, más conocido como el payaso Microbio Caluga, se refirió a los registros virales de la pelea que protagonizó en el Teatro Caupolicán con Joaquín Maluenda, o Tachuela Grande.

El hecho fue registrado el pasado 30 de agosto en una prueba de sonido para el show de Cebolla y Bodoque, y se viralizó rápidamente en redes sociales.

El payaso reveló nuevos detalles de este episodio en conversación con Luis Slimming en el programa Entre Broma y Broma y confesó que al momento del altercado “me dio miedo porque pensé que le iba a dar un infarto, estaba muy alterado”.

La pelea entre Microbio Caluga y Tachuela Grande

Microbio relató que mientras cambiaba una gráfica, escuchó a alguien gritar su nombre: era Maluenda. “Me dice que teníamos que conversar. Yo le respondí que no era el momento ni el lugar… y ahí me llega el charchazo. A mí se me olvidó aplaudir no más”, señaló.

Según contó, el conflicto venía desde Argentina, cuando participó en un festival junto a su hermano Cototito. “Nos fue espectacular, el público se puso de pie en un circo para 3 mil personas. Pero después nos avisan que no se hará la competencia de payasos, aunque podíamos participar en la votación del público”.

“Me empiezan a llegar mensajes: ‘mira lo que están diciendo, que voten por los guatemaltecos’, y era la persona en cuestión (Maluenda). Ahí yo me piqué, me dio rabia. No siento que le haya faltado el respeto, pero sí lo confronté desde la rabia”, agregó.

Por último, confesó que para él la situación ocurrida en el Caupolicán, “fue frustrante, pero ojalá que este sea el comienzo… no para ser amigos, pero sí para hacer las paces”.