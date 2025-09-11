“No tuve más trabajo”: María José Prieto vuelve a la TV tras sobreseimiento de Cristián Campos - Chilevisión

La actriz dará su primera entrevista en televisión en Podemos Hablar, después del largo proceso judicial que enfrentó su esposo, quien fue acusado de abuso sexual contra Raffaella Di Girolamo.

María José Prieto dio su primera entrevista en televisión después del largo proceso judicial que enfrentó su esposo, el actor Cristián Campos.

La actriz será la invitada principal del próximo capítulo de Podemos Hablar de Chilevisión, donde hablará sobre los costos personales y laborales por la querella de abuso sexual presentada por Raffaella di Girolamo.

En un adelanto del programa, Diana Bolocco le preguntó: "¿Dudaste en algún momento de tu marido?", y Prieto afirmó que "jamás" y luego agregó: "Yo conozco la personalidad de los abusadores y él jamás podría hacer una cosa así".

"Cristián fue acusado y yo no tuve más trabajo", comentó la esposa de Campos.

María José Prieto hablará de su historia de abuso

La actriz entregará detalles de su tensa relación con Di Girolamo, recordando algunos episodios. "Me bajo del auto, aparece ella y le digo '¿por qué me sigues?' (...) Tuve miedo por mi integridad", comentó en el adelanto.

Otro de los temas que se abordarán en la conversación será los abusos sexuales que sufrió por parte de su expadrastro, quien fue condenado en 2008 por los delitos en contra de las hermanas María José y Ángela Prieto, además de tres primas de esta.

"Yo me creía fuerte, dije 'ya, yo lo puedo resistir', pero que a mi hermana le hubiera pasado...", relató entre lágrimas.

Cabe mencionar que Cristián Campos fue sobreseído por la justicia tras la denuncia interpuesta por la hija de Claudia di Girolamo.

Si bien la psicóloga recurrió a la Corte Suprema para revertir este fallo, el máximo tribunal determinó que la "disconformidad viene dada por la valoración e interpretación asignada por la judicatura de base respecto de los antecedentes que obran en la causa".

La entrevista completa a María José Prieto se emitirá este viernes, a eso de las 22:30 horas, después de la edición de CHV Noticias Central.