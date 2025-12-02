“Nunca debemos juzgar”; Marco Ferri publicó comunicado tras duras críticas por video con su hija - Chilevisión

El modelo y ex chico reality italiano compartió hace unos días en Instagram un video donde aparece besando en la boca a su hija pequeña. Esto provocó una serie de cuestionamientos en la red social.

"Nunca debemos juzgar cómo otros padres crían a sus hijos". Con esas palabras, Marco Ferri se defendió de las críticas en redes sociales tras publicar un video donde aparece besando en la boca a su hija.

A través de un comentario en el post original, el modelo italiano expresó que "permitir a otros la libertad de vivir esto a su manera es un acto de amor". "Imponer nuestras creencias dice más acerca de nuestra necesidad de control que sobre sus decisiones", reflexionó.

"Claro, hay cosas que veo a otros socios haciendo que yo personalmente considero arriesgado, como usar pantallas para mantener a los niños ocupados, o darles bebidas azucaradas y alimentos procesados", planteó.

Sin embargo, reconoció que "yo nunca caminaría hacia otro padre (a menos que fueran un amigo cercano o miembro de la familia buscando consejo) y decirles cómo criar a su hijo".

"El respeto es esencial. Si todos lo practicamos más, el mundo sería un lugar mucho más amable", cerró el ex chico reality, en un comentario que recibió 130 me gusta.

Las críticas en redes por video de Marco Ferri

Cabe mencionar que el registro suma casi dos millones de reproducciones y en él se aprecia a Marco Ferri mojando sus labios e inclinándose a besar en la boca a su hija Lea en dos ocasiones.

El registro provocó un intenso debate, con unos usuarios a favor de la demostración de amor y otros en contra. "¡Los niños no se besan en la boca! Menos con barba, ni aunque sean tus hijos", comentó una internauta.

"Besar a los bebés puede transmitir bacterias y virus que pueden causar enfermedades graves" y "¿No ves que a la niña tampoco le agrada?", fueron otras de las reacciones.