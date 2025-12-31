Los famosos que fallecieron en 2025: Las despedidas que marcaron el año en Chile y el mundo - Chilevisión

El mundo del espectáculo, la música, la televisión y el deporte despidió este 2025 a figuras que marcaron generaciones, dejando un legado imborrable en la cultura popular y en la memoria de sus seguidores.

Durante este año, la partida de reconocidos artistas, actores, comunicadores y deportistas conmocionó a Chile y al mundo.

Sus muertes generaron homenajes masivos en redes sociales, emotivas despedidas y recordatorios de trayectorias que influyeron profundamente en la industria del entretenimiento y más allá de ella.

A continuación, CHV Noticias digital elaboró una lista con algunas de las celebridades que partieron en 2025.

David Lynch - 15 de enero

El cineasta murió a los 78 años en Los Angeles, EEUU, producto de un cáncer diagnosticado el año anterior. El director fue autor de películas como Eraserhead (1977), Blue Velvet (1986), Twin Peaks (1990) y Mullholand Drive (2001), entre otras.

Miguel "Negro" Piñera - 28 de febrero

El músico murió a los 70 años luego de presentar graves complicaciones tras un paro cardiorespiratorio que sufrió luego de un show en Lican Ray. Hay que recordar que fue diagnosticado con leucemia en diciembre del 2024.

Horst Paulmann - 11 de marzo

El empresario Horst Paulmann Kemna, fundador de Cencosud, falleció en marzo de este año a los 89 años.

Tommy Rey - 26 de marzo

Patricio Zúñiga, más conocido como "Tommy Rey" y lider de la banda "La Sonora de Tommy Rey", falleció a la edad de 80 años.

Mario Vargas Llosa - 13 de abril

El escritorio falleció a los 89 años, noticia que fue informada por los hijos del Nobel de literatura.

Elizabeth Ogaz "La Vístima" - 14 de abril

La mujer que alcanzó fama nacional tras protagonizar un viral en el que, durante una entrevista televisiva, pronunció accidentalmente la palabra “vístima”, en vez de “víctima” falleció a los 61 años.

Papa Francisco - 21 de abril

El papa Francisco falleció a los 88 años de edad, tras padecer un complejo cuadro de neumonía.

Susana Bomchil - 9 de mayo

La actriz y escenógrafa falleció a los 85 años afectada por enfermedad degenerativa que deterioró su memoria. El deceso de la también esposa de Jaime Vadell fue informado oficialmente por la Corporación de Actores y Actrices de Chile Chileactores.

José "Pepe" Mujica - 13 de mayo

El expresidente de Uruguay, José "Pepe" Mujica murió a los 89 años mientras atravesaba la fase terminal de un cáncer de esófago y se encontraba recibiendo cuidados paliativos.

Teresita Reyes - 24 de mayo

La actriz murió a los 75 años en la Clínica Santa María luego de sufrir complicaciones de salud en medio de su tratamiento contra un agresivo cáncer.

Gastón Soublette - 24 de mayo

El Premio Nacional de Ciencias Sociales falleció a los 98 años en Limache. El filósofo dejó un legado de pensamiento sobre la estética, la música, la literatura y la cultura chilena y latinoamericana.

Diogo Jota - 3 de julio

El futbolista portugués murió a los 28 años producto de un accidente automovilístico en España. El seleccionado se había casado a solo 11 días de su fallecimiento.

Ozzy Osbourne - 22 de julio

El icónico artista falleció a los 76 años y solo dos semanas después de realizar un masivo concierto de despedida en su natal Birmingham y con la formación original de Black Sabbath.

Diane Keaton - 11 de octurbe

La actriz murió a los 79 años y dejó algunas de las películas más icónicas del siglo XX, como Aniie Hall, Manhattan, y el Padrino, entre otras.

Héctor Noguera - 28 de octubre

El actor falleció a los 88 años de edad. Con más de 60 años de carrera, Noguera es considerado una de las figuras más destacadas del teatro y la televisión chilena.

Brigitte Bardot - 28 de diciembre

La actriz francesa murió a los 91 años dejando más de 50 películas como legado de su filmografía, donde se convirtió en ícono del cine europeo.