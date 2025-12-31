Los famosos que fallecieron en 2025: Las despedidas que marcaron el año en Chile y el mundo - Chilevisión

El mundo del espectáculo, la música, la televisión y el deporte despidió este 2025 a figuras que marcaron generaciones, dejando un legado imborrable en la cultura popular y en la memoria de sus seguidores.
Durante este año, la partida de reconocidos artistas, actores, comunicadores y deportistas conmocionó a Chile y al mundo.
Sus muertes generaron homenajes masivos en redes sociales, emotivas despedidas y recordatorios de trayectorias que influyeron profundamente en la industria del entretenimiento y más allá de ella.
A continuación, CHV Noticias digital elaboró una lista con algunas de las celebridades que partieron en 2025.
El cineasta murió a los 78 años en Los Angeles, EEUU, producto de un cáncer diagnosticado el año anterior. El director fue autor de películas como Eraserhead (1977), Blue Velvet (1986), Twin Peaks (1990) y Mullholand Drive (2001), entre otras.
El músico murió a los 70 años luego de presentar graves complicaciones tras un paro cardiorespiratorio que sufrió luego de un show en Lican Ray. Hay que recordar que fue diagnosticado con leucemia en diciembre del 2024.
El empresario Horst Paulmann Kemna, fundador de Cencosud, falleció en marzo de este año a los 89 años.
Patricio Zúñiga, más conocido como "Tommy Rey" y lider de la banda "La Sonora de Tommy Rey", falleció a la edad de 80 años.
El escritorio falleció a los 89 años, noticia que fue informada por los hijos del Nobel de literatura.
La mujer que alcanzó fama nacional tras protagonizar un viral en el que, durante una entrevista televisiva, pronunció accidentalmente la palabra “vístima”, en vez de “víctima” falleció a los 61 años.
El papa Francisco falleció a los 88 años de edad, tras padecer un complejo cuadro de neumonía.
La actriz y escenógrafa falleció a los 85 años afectada por enfermedad degenerativa que deterioró su memoria. El deceso de la también esposa de Jaime Vadell fue informado oficialmente por la Corporación de Actores y Actrices de Chile Chileactores.
El expresidente de Uruguay, José "Pepe" Mujica murió a los 89 años mientras atravesaba la fase terminal de un cáncer de esófago y se encontraba recibiendo cuidados paliativos.
La actriz murió a los 75 años en la Clínica Santa María luego de sufrir complicaciones de salud en medio de su tratamiento contra un agresivo cáncer.
El Premio Nacional de Ciencias Sociales falleció a los 98 años en Limache. El filósofo dejó un legado de pensamiento sobre la estética, la música, la literatura y la cultura chilena y latinoamericana.
El futbolista portugués murió a los 28 años producto de un accidente automovilístico en España. El seleccionado se había casado a solo 11 días de su fallecimiento.
El icónico artista falleció a los 76 años y solo dos semanas después de realizar un masivo concierto de despedida en su natal Birmingham y con la formación original de Black Sabbath.
La actriz murió a los 79 años y dejó algunas de las películas más icónicas del siglo XX, como Aniie Hall, Manhattan, y el Padrino, entre otras.
El actor falleció a los 88 años de edad. Con más de 60 años de carrera, Noguera es considerado una de las figuras más destacadas del teatro y la televisión chilena.
La actriz francesa murió a los 91 años dejando más de 50 películas como legado de su filmografía, donde se convirtió en ícono del cine europeo.