Murió el director David Lynch, conocido por Twin Peaks y Blue Velvet, a los 78 años - Chilevisión

Este jueves se reportó la muerte del director de cine David Lynch a los 78 años, director de películas como Blue Velvet y Mulholland Drive.

A través de un comunicado en Facebook, su familia informó su deceso y pidieron "privacidad en este momento".

"Hay un gran agujero en el mundo ahora que ya no está con nosotros", lamentaron. "Como él diría, 'mantén tu ojo en la rosquilla y no en el agujero'", recordaron.

El también creador de Twin Peaks, quien se caracterizaba por su visión artística oscura y surrealista, reveló en 2024 que había sido diagnosticado con un enfisema pulmonar después de haber fumado toda la vida.

