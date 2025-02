“Lo nuestro ha sido muy intenso”: Juan Falcón se casó en San Valentín tras 8 años de relación - Chilevisión

La pareja hará un ritual simbólico el próximo 26 de abril, un día antes del cumpleaños 60 de Juan Falcón, y están enfocados en preparar todos los detalles.

Este 14 de febrero, Juan Falcón anunció que se casó por el Registro Civil con su pareja de hace ocho años, Jocelyn Urzúa.

Aunque no se casarán por la iglesia, la pareja se encuentra preparando la gran celebración para este 26 de abril, donde harán un ritual simbólico junto a sus más cercanos y también celebrarán los 60 años del actor, que nació el 27 del mismo mes.

Juan Falcón se casó en San Valentín

"Nos casamos hoy día (viernes) a las nueve de la mañana. No había hora para otro día", señaló Falcón en conversación con LUN, quien además agregó: "Como que si alguien se quiere casar, es un bonito día para recordar, pero no fue algo planeado para este día. Pero resultó bien".

En esa misma línea, su esposa confesó que "Juan me pidió matrimonio los primeros días de diciembre, y supuestamente la celebración iba a ser el 26 de diciembre, un sábado. Pero como no había hora en el Registro Civil de Talagante, lo único que había era para el Día de los Enamorados, a las nueve de la mañana".

Fiel a su estilo, la pareja optó por algo más casual y vistieron de jeans con prendas blancas en la zona superior. Al finalizar la ceremonia tomaron desayuno con su círculo cercano y celebraron hasta la hora del almuerzo.

Respecto de la relación entre ambos, Falcón confesó: "Lo nuestro ha sido muy intenso, nos conocimos y al mes ya estábamos viviendo juntos".

En cuanto a la celebración de abril, Jocelyn explicó que "no tenemos nada planeado todavía, ni hemos mandado invitaciones, estamos recién viendo los lugares".

"También queremos que sea algo muy relajado, yo no me veo con esos vestidos fruncidos, no me gusta eso. De hecho ando viendo algo más playero, con el pelo suelto, muy light", cerró.

Revisa la publicación de Instagram: