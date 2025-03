”Lo encontraba una cosa marciana”: Carolina Tohá explicó el significado de su desconocido tatuaje - Chilevisión

La precandidata presidencial explicó qué representa la curiosa flor que adorna su antebrazo. Según reveló, se rehusó durante largo tiempo pero cedió ante la insistencia de sus hijos.

Carolina Tohá, quien renunció a su cargo de ministra del Interior para presentarse como precandidata presidencial, explicó el significado de su desconocido tatuaje.

La ex autoridad de gobierno fue entrevistada por Roberto Cox y Nicolás Cabargas en el programa Nada Que Perder, donde reveló aspectos de su vida privada.

En concreto, la otrora secretaria de Estado se refirió por primera vez al trasfondo de la alcachofa que lleva en su antebrazo izquierdo.

El significado del tatuaje de Carolina Tohá

Al ser consultada por su tatuaje, Carolina Tohá explicó que la idea nació por sus hijos en 2013 y siempre fue esquiva, pero durante la pandemia cambió de opinión.

"Mis hijos me empezaron a proponer la idea el año 2013 y yo nunca quise, lo encontraba nada que ver y lo encontraba una cosa marciana, dije siempre que no, pero cuando vino la pandemia me convencieron", comentó.

En cuanto al diseño, la ex ministra señaló que "buscamos algo que nos identificara a los tres, y llegamos a la alcachofa, una flor acorazada, mira que bonito, una flor protegida por espinas, pero que adentro tiene un corazón rico".