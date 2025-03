VIDEOS | Así fue la agresión contra la ex ministra Carolina Tohá en Santiago - Chilevisión

La candidata presidencial fue seguida durante cuadras, mientras era insultada y empujada por los manifestantes que recordaban al fallecido Cristián Valdebenito

La noche de este viernes, la ex ministra del Interior, Carolina Tohá, fue blanco de agresiones mientras transitaba por la comuna de Santiago, instancia en que se encontró un con grupo de manifestantes que la abucheó, gritó y siguió por algunos metros.

A través de las redes se han viralizado una serie de videos de lo ocurrido, dejando entrever el incómodo y peligroso momento que vivió la actual candidata presidencial en Lastarria.

Así fue la violenta agresión a la ex Ministra Tohá

De acuerdo con lo que se aprecia en los registros que grabaron los mismos manifestantes, la ex jefa de Interior pasó por las cercanías de una reunión en conmemoración de Cristián Valdebenito, quien falleció en el contexto del Estallido Social.

Ante esto, Tohá y su acompañante se vieron rodeados por estas personas que recordaban a quien murió tras ser impactado por una bomba lacrimógena.

Con múltiples insultos, vociferaciones de que es una "asesina" y a empujones, la candidata presidencial fue seguida por algunas cuadras, mientras esta hacía oídos sordos a su alrededor.

"Hoy caminando por la calle, un grupo de manifestantes me agredió por varias cuadras. Nunca he evadido los disensos, pero la violencia nunca será la forma de resolverlos. He trabajado siempre por esos principios y lo seguiré haciendo sean quienes sean los afectados y los agresores", expresó la ex autoridad en sus redes sociales tras el incidente.

Revisa AQUÍ los videos del ataque a la ex ministra Tohá: