Daniel Jadue responde a Carolina Tohá: “No nos pidan cuadrarnos con alguien que nos desprecia” - Chilevisión

El ex alcalde de Recoleta reaccionó a las declaraciones de la candidata, quien aseguró que Chile no debe convertirse en "socio estratégico de Maduro".

"Algunos están pensando en la unidad solo cuando se teje en torno a sus ideas", declaró el ex alcalde Daniel Jadue la noche de este miércoles en redes sociales, a días de que Carolina Tohá sea la precandidata del PPD.

En su programa Sin Maquillaje, la figura del Partido Comunista también advirtió que "parece que quieren nuestros votos y no a nosotros".

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Asimismo, abordó las supuestas descalificaciones a su colectividad: "Estas caricaturas burdas que se hacen (...) Me parece burdo, de poco nivel y de baja monta".

"Esto de que Chile se podría convertir en el principal socio de Maduro, la verdad es que no da ni siquiera para pensar en un debate serio con alguien que no es capaz de presentar ideas", afirmó, en alusión a la ex ministra de Interior.

VER MÁS DE CANDIDATOS PRESIDENCIALES

Por último, sostuvo que "aquellos que se quieran reír o que quieran hacer caricatura de las resoluciones que hacemos los comunistas, que después no nos pidan que nos cuadermos con alguien que nos desprecia y que nos falta el respeto cada vez que puede".

Cabe recordar que este miércoles, la otrora ministra del Interior cuestionó una eventual primaria con Jadue al argumentar que Chile no debe convertirse en "socio estratégico de Maduro". "No me sentiría cómoda en una primaria con él", declaró en entrevista a Radio Bío Bío.