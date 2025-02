Roberto Cox dijo adiós a Contigo en la Mañana: Así fue su emotiva despedida en vivo - Chilevisión

Después de dos años, el periodista Roberto Cox se despidió del matinal de Chilevisión. El equipo lo sorprendió con un significativo regalo.

Después de dos años, Roberto Cox dijo adiós al matinal Contigo en la Mañana de Chilevisión. El equipo sorprendió al periodista con una emotiva despedida en vivo.

"Este no es un adiós, es un hasta pronto", partió diciendo Julio César Rodríguez, animador del programa.

La meteoróloga de Chilevisión, Alisson Göhler, también se sumó a las palabras de JC, indicando que "lo vamos a extrañar mucho, porque es un gran compañero, gran profesional".

El periodista relató con emoción que comenzó a aparecer en el matinal con breves intervenciones, después de la emisión de CHV Noticias AM. "De repente me encontré sentado acá y me quedé", señaló.

Roberto Cox se emocionó con gesto del equipo de Contigo en la Mañana

Cox aseguró que la decisión de dejar el matinal de Chilevisión para enfocarse en nuevos proyectos, como su faceta de DJ y el programa de YouTube, "Nada que perder".

Además, el periodista continuará en el área de prensa, específicamente en la conducción de CHV Noticias AM. "Estar siete horas al aire, con las cosas que están pasando en Chile, es un tema un poco denso y pesado", indicó, respecto a las razones de su salida del matinal.

Más adelante, recibió de regalo un dibujo que muestra sus dos facetas (la musical y la de periodista), que casi lo emocionó hasta las lágrimas.

"Me van a hacer llorar. Más allá de la experiencia, de haber estado en el matinal más visto del país, que sin duda es un orgullo, hice un montón de amigos (...) Gracias por la oportunidad de haber estado acá y seguiré en Chilevisión", agregó.

