Las Aristócratas, el postre con el que Sigrid Alegría y Claudia Pérez sorprendieron en La Divina Comida - Chilevisión

Con este postre, las actrices sacaron aplausos por parte de sus invitados: "Bodoque" Marín y "Cebolla" Correa.

Este sábado 27 de septiembre se emitió un nuevo capítulo de La Divina Comida con cuatro increíbles invitados en una versión de duplas.

Se trata de Sigrid Alegría, Claudia Pérez, "Bodoque" Marín y "Cebolla" Correa, quienes entregaron una jornada de conversación, risas e increíbles platos de comida.

Uno de los platos más destacados fue el postre de las actrices, Sigrid Alegría y Claudia Pérez, quienes nombraron la preparación como "Las Aristócratas".

Receta Las Aristócratas

Conoce a continuación la receta de "Las Aristócratas", el postre estrella de Sigrid Alegría y Claudia Pérez:

Ingredientes:

3 Plátano

4 Cucharadas Manjar

1 Tarro Leche condensada

200 Gramos Mix berries

200 Gramos Nueces

Preparación: