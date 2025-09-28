 Las Aristócratas, el postre con el que Sigrid Alegría y Claudia Pérez sorprendieron en La Divina Comida - Chilevisión
Minuto a minuto
Hombre murió tras participar de media maratón en región del Biobío Confirman muerte de hombre presuntamente baleado por su madre en Chiguayante VIDEO | Incendio afectó a estación de servicio ubicada en la Ruta 78 Incendio afectó a cuatro casas en Santiago Centro: Perrito fue rescatado y asistido Parisi supera a Matthei y se ubica tercero: Así cambiaron las preferencias presidenciales según Pulso Ciudadano
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
28/09/2025 17:37

Las Aristócratas, el postre con el que Sigrid Alegría y Claudia Pérez sorprendieron en La Divina Comida

Con este postre, las actrices sacaron aplausos por parte de sus invitados: "Bodoque" Marín y "Cebolla" Correa.

Publicado por CHV Noticias

Este sábado 27 de septiembre se emitió un nuevo capítulo de La Divina Comida con cuatro increíbles invitados en una versión de duplas.

Se trata de Sigrid Alegría, Claudia Pérez, "Bodoque" Marín y "Cebolla" Correa, quienes entregaron una jornada de conversación, risas e increíbles platos de comida.

Uno de los platos más destacados fue el postre de las actrices, Sigrid Alegría y Claudia Pérez, quienes nombraron la preparación como "Las Aristócratas".

Receta Las Aristócratas

Conoce a continuación la receta de "Las Aristócratas", el postre estrella de Sigrid Alegría y Claudia Pérez: 

Ingredientes:

  • 3          Plátano
  • 4          Cucharadas Manjar
  • 1          Tarro Leche condensada
  • 200      Gramos Mix berries
  • 200      Gramos Nueces

Preparación:

  1. Tomamos nuestros plátanos maduros —para que estén dulces— y los congelamos en el refrigerador.
  2. Pasamos por agua caliente antes de comenzar a cortar.
  3. Trozamos y pelamos cada pedazo de plátano.
  4. Molemos las nueces.
  5. En una juguera agregamos los trozos de plátano y la leche condensada.
  6. Batimos hasta lograr una mezcla homogénea.
  7. Una vez licuado, vertimos en una fuente grande.
  8. Decoramos con manjar.
  9. Metemos al congelador durante dos horas.
  10. Al servir, decoramos con berries.
Publicidad

Destacamos

Noticias

¿Desaparecida o sobreviviente? CHV Noticias emitirá exclusivo reportaje sobre el caso de Bernada Vera

Lo último

Lo más visto

“Una noche inolvidable”: Rocío Marengo reveló el sexo de su primer bebé en mega celebración

Entre brillos, luces y decenas de invitados, Rocío Marengo y Eduardo Fort realizaron una gran fiesta hasta donde llegaron familiares, amigos y figuras del espectáculo argentino para celebrar la revelación de género.

28/09/2025

Confirman muerte de hombre presuntamente baleado por su madre en Chiguayante

El hombre de 33 años se encontraba en riesgo vital en el Hospital Regional de Concepción, en medio de la investigación por presunto parricidio.

28/09/2025

“Mi marido desnudo...”: Titi García Huidobro cuestionó a Claudia Di Girolamo por episodio con Cristián Campos

La locutora cuestionó a la actriz tras sus declaraciones en una entrevista, donde habló sobre uno de los episodios de connotación sexual acreditados por la Justicia en la denuncia presentada por su hija a Cristián Campos por abuso sexual.

28/09/2025

“Tengo polola, estoy por casarme”: Tiktoker destapó presunta infidelidad de famoso humorista

Los hechos habrían ocurrido en el año 2019, cuando este humorista estaba esperando el nacimiento de su hijo, lo que encendió las alarmas entre los internautas.

28/09/2025