La sentida reflexión de José Miguel Villouta sobre su juventud: ”Los hombres incorrectos...” - Chilevisión

El periodista José Miguel Villouta compartió una sentida reflexión en su cuenta de Facebook, junto a un revelador registro de su juventud. Junto con el registro, el comunicador se refirió a su época juvenil, revelando los consejos que le gustaría haber recibido en ese momento.

La reflexión de José Miguel Villouta

“Si volviera a encontrarme con ese joven José Miguel, le diría lo siguiente: “como cresta hacías todo lo que hacías, de dónde sacabas tiempo?, porque ahora no me alcanza para nada!”, comenzó escribiendo Villouta.

“También le diría, “con esa actitud y haciendo esos videos, vas a atraer solo a los hombres incorrectos. Y te vas a quedar de ti o solterón. También le diría que los hombres son malos, son como una serpiente en el jardín. Sobre todos los que tienen buena pinta”, agregó.

“Empieza la Radio ahora mejor. Ah, y hay una cosa que se llama Thermomix, que la viniste a conocer como los imbéciles recién a los 40 y tanto. Por andar persiguiendo huevones, en vez de preocuparte de cómo hacer funcionar una casa”, mencionó luego.

“Para rematarla, antes de darme media vuelta, le diría “oye, y tus fotos, con poca ropa que te está sacando, las vine a encontrar en página de contenido para adultos. Así que, cuidado cuando te vengas la pachotada de resetear el computador como los atarantados. Porque esa en la que sales mejor, en la única parte que está archivada, es en El Mercurio. Aweo…”, cerró el periodista.