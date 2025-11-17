 La razón por la que Alejandra Herrera se fue a vivir a China: “Ha sido un tiempo muy desafiante” - Chilevisión
17/11/2025 12:07

La razón por la que Alejandra Herrera se fue a vivir a China: “Ha sido un tiempo muy desafiante”

La actriz chilena llegó hace más de un mes a la ciudad de Chengdú, donde ha debido ingeniárselas para adaptarse al entorno y al idioma.

Publicado por CHV Noticias

La actriz chilena Alejandra Herrera está viviendo hace poco más de un mes en Chengdú, China, donde ha debido adaptarse al entorno y especialmente al idioma.

La razón de la radical mudanza de Herrera se debe a una oferta laboral de su esposo, el actor y profesor de teatro, Matías Stevens.

"Ha sido un tiempo muy emocionante y desafiante. Después dos meses sin vernos con Mati, nos fuimos de vacaciones a Sanya, un paraíso tropical exuberante en el sur de China", contó la intérprete a LUN.

A través de redes sociales, también ha mostrado sus visitas a templos budistas y taoístas, además de una reserva de pandas y toda la tecnología que caracteriza al país asiático.

Los principales desafíos de Alejandra Herrera en China

Una de las barreras más grandes al momento de llegar a China es el idioma, por lo que Alejandra se las ha ingeniado con la ayuda de traductores en línea.

"La tecnología ayuda mucho. Uso un traductor de varios idiomas (Xiao AI). No muchos chinos hablan inglés y con el traductor puedes preguntar lo que necesites. También uso Google Translate y la aplicación WeChat", señaló.

En ese sentido, la actriz reconoció que "la gente ha sido muy amable. Hay personas mayores que no entienden mucho el chino mandarín que traduce la aplicación y puede ser porque hay distintos dialectos".

Consultada sobre la calidad de vida en este país, admitió que, si bien lleva poco tiempo, por lo que ha visto hasta ahora la describiría como "bastante cómoda".

"Hay gran seguridad. Un día perdí un cargador externo de buena calidad y que no es barato. Lo dejé en un restaurante y me acordé cuando llegué al departamento. Al día siguiente fui y estaba guardadito", indicó.

"El nivel tecnológico y de transporte es muy moderno. Me muevo en metro y Didi, la medicina privada es de alto nivel y sus calles, en general, son limpias", agregó.

