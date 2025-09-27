Quién es Matías Stevens, el esposo de Alejandra Herrera con quien dio un radical giro a su vida - Chilevisión

La actriz llegó hace dos días a China, lugar donde vivirá por tres años junto a su pareja debido al nuevo trabajo de este último, quien se desempeñará como actor de teatro.
Alejandra Herrera emprendió viaje con destino a China, donde vivirá junto a su esposo Matías Stevens por tres años.
Esto debido al nuevo trabajo que encontró su pareja, el cual en palabras de la actriz a La Cuarta significa "un gran desafío, pero también una hermosa oportunidad, económica y laboralmente, para nosotros".
Stevens es profesor de teatro, estudió educación y es bilingüe.
Según su LinkedIn, es "actor de sangre y profesor por vocación".
"Me apasiona crear un entorno de aprendizaje en torno a la actuación, ya que me permite estimular a los estudiantes a crecer racional, emocional y socialmente, con el fin de alcanzar su máximo potencial", destaca en la red.
También, señala que trabaja como profesor de teatro en BASIS International Schools en China.
La pareja se conoció en 2011, cuando ambos eran parte de una serie de Chilevisión.