 Quién es Matías Stevens, el esposo de Alejandra Herrera con quien dio un radical giro a su vida - Chilevisión
Minuto a minuto
Reportaje de CHV Noticias va tras la huella de Bernarda Vera: ¿Desaparecida o sobreviviente? ¿Desaparecida o sobreviviente? CHV Noticias emitirá exclusivo reportaje sobre el caso de Bernada Vera Imputado le robó la mochila a abogado que le rebajó medida cautelar: Quedó en prisión preventiva Empate en el primer lugar: Así han variado las preferencias presidenciales según Panel Ciudadano UDD Sismo remeció al norte del país: Conoce la magnitud y el epicentro
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
27/09/2025 09:59

Quién es Matías Stevens, el esposo de Alejandra Herrera con quien dio un radical giro a su vida

La actriz llegó hace dos días a China, lugar donde vivirá por tres años junto a su pareja debido al nuevo trabajo de este último, quien se desempeñará como actor de teatro.

Publicado por CHV Noticias

Alejandra Herrera emprendió viaje con destino a China, donde vivirá junto a su esposo Matías Stevens por tres años.

Esto debido al nuevo trabajo que encontró su pareja, el cual en palabras de la actriz a La Cuarta significa "un gran desafío, pero también una hermosa oportunidad, económica y laboralmente, para nosotros".

Quién es Matías Stevens, el esposo de Alejandra Herrera

Stevens es profesor de teatro, estudió educación y es bilingüe. 

Según su LinkedIn, es "actor de sangre y profesor por vocación".

"Me apasiona crear un entorno de aprendizaje en torno a la actuación, ya que me permite estimular a los estudiantes a crecer racional, emocional y socialmente, con el fin de alcanzar su máximo potencial", destaca en la red. 

También, señala que trabaja como profesor de teatro en BASIS International Schools en China.

Cómo se conocieron Alejandra Herrera y Matías Stevens

La pareja se conoció en 2011, cuando ambos eran parte de una serie de Chilevisión.

Aunque en ese momento Stevens tenía pareja, la actriz contó que un día la invitó a salir asegurando que había terminado su relación.

"Ahí empezaron los abrazos y todo. Pero igual, muy reticente, lo hice esperar harto. Fue la persona a la que le he puesto más tropiezos. Después de muchas experiencias de vida, empecé a poner muchos límites, y él los fue sorteando y se quedó. Empezó un camino de conocernos, me fue ganando el amor y ya no nos separamos", señaló la actriz.
En esa línea, agregó que "nos casamos en 2018, que me casó mi hermano en una ceremonia chamánica muy bonita; he pasado por todos los tipos de matrimonio".
Publicidad

Destacamos

Noticias

¿Desaparecida o sobreviviente? CHV Noticias emitirá exclusivo reportaje sobre el caso de Bernada Vera

Lo último

Lo más visto

Padre encontró a las víctimas: Lo que se sabe de la investigación por parricidio en Chiguyante

El padre de las víctimas fue quien los encontró dentro del domicilio cerca de las 20:00 horas. Primero halló a su hijo y alertó a las autoridades, para posteriormente encontrar el cuerpo sin vida de su hija.

27/09/2025

“Mi hijo dio su único concierto”: Mariana Derderían agradeció emotivo homenaje de Manuel García

Manuel García tuvo una función este viernes donde puso un audio del pequeño Pedro cantando su canción "El Reproche" y luego la interpretó en honor a él y a su madre, Mariana Derderián,

27/09/2025

Episodio de VIF terminó con el agresor muerto en Iquique: Sobrino de la víctima intervino

Los hechos ocurrieron a eso de las 07:00 horas de este sábado, cuando la víctima se encontraba compartiendo con un grupo de personas, momento en que fue agredida por su pareja.

27/09/2025

“Se dejó llevar por el fanatismo”: Naya Fácil ofreció disculpas públicas tras polémica en Japón

La influencer aseguró que intentó comprar el afiche, pero se trataba de un aviso publicitario y aseguró que su hermana se encuentra muy afectada por los comentarios en redes sociales.

27/09/2025