China muestra su poderío militar en histórico desfile liderado por Xi Jinping: Estuvieron Putin y Kim Jong-un - Chilevisión

03/09/2025 12:21

China muestra su poderío militar en histórico desfile liderado por Xi Jinping: Estuvieron Putin y Kim Jong-un

El encuentro ocurrió en Pekín y contó con la presencia de una veintena de autoridades de todo el mundo. Además, allí el gigante asiático mostró su poderío militar al mundo como nunca antes.

Por primera vez en la historia, el presidente chino Xi Jinping, junto a su homólogo ruso, Vladímir Putin, y su par norcoreano, Kim Jong-un, participaron juntos de una cumbre multilateral.

Ocurrió en Pekín, capital de China, ciudad que recibió a las tres autoridades —y a otra veintena de jefes de Estado— en el marco de la conmemoración de los 80 años desde el fin de la Segunda Guerra Mundial.

Según Agencia EFE, el encuentro tuvo ribetes históricos. No solo fue la primera participación del líder norcoreano en una instancia así, sino que también permitió al gigante asiático mostrar su poderío al mundo.

China muestra su poderío militar con impresionante desfile

En la plaza de Tiananmen, el desfile constó de la exhibición de tropas, armamento pesado y sobrevuelo de aeronaves.

"El gran rejuvenecimiento de la nación china es imparable, y la noble causa de la paz y el desarrollo de la humanidad triunfará, sin duda", afirmó el jefe de Estado chino en su alocución.

