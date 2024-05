Kel Calderón reveló lujoso objeto que se niega a usar por su alto valor - Chilevisión

La influencer también mostró una colección de objetos que se vinculan a un emotivo recuerdo con su padre, Hernán Calderón, cuando estuvo hospitalizado y en coma por la pandemia de Covid-19.

Este viernes, Kel Calderón sorprendió a sus seguidores al revelar un curioso objeto de lujo que mantiene constantemente en el velador de su dormitorio, asegurando que se niega a utilizarlo.

La influencer también mostró algunos recuerdos significativos y contó una emotiva anécdota en torno a su padre, Hernán Calderón, quien estuvo hospitalizado durante dos meses en 2022 debido al Covid-19.

El lujoso objeto que Kel Calderón se niega a usar

"Tengo una vela que es mi vela favorita porque huele muy rico, pero tengo prohibido que la prendan porque salió muy cara. No te estoy mintiendo, es real", señaló Calderón a Vas Content.

Se trata de la vela Ambre Nuit de la tienda de lujo Christian Dior en su formato de 250 gramos, la cual está avaluada en 119.470 pesos chilenos, según figura en el sitio web oficial de la marca.

Asímismo, mostró objetos relacionados a las marcas con las que trabaja, un informe de su práctica, recortes de revistas e incluso una colección de carruseles pequeños, los cuales están enlazados a una emotiva anécdota con su padre, Hernán Calderón.

"No sé si mucha gente sabe, pero a mi papá para la pandemia le dio Covid y estuvo como tres o cuatro meses internado en coma. Me decían que tratara de tener cosas que a él le fueran a activar sus recuerdos y se lo mostraba por videollamada y después me dijo que sí se acordaba", señaló Kel Calderón.

La publicación sorprendió a sus seguidores, quienes no solo destacaron el valor de la vela de Kel Calderón, sino también una máscara tipo antifaz que utiliza para curar sus migrañas, de la que no entregó más detalles.

