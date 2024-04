Kel Calderón habló de su futuro en TV y reveló su programa ideal - Chilevisión

La influencer habló de su futuro laboral y explicó que ha tenido muchas propuestas para aparecer en la pantalla chica, deslizando en qué se ve próximamente.

Kel Calderón se sinceró sobre sus expectativas laborales y su futuro en la televisión, confesando que además de ser muy fan de la pantalla chilena, ha tenidos varios ofrecimientos.

La influencer reveló que ha sido tentada por varios realities shows que han salido al aire el último tiempo, pero ha declinado todas las propuestas debido a que busca proyectos de otras características.

"Me han ofrecido muchísimas veces participar. Los encuentro entretenidos. Creo que cuando uno tiene un día denso, lo mejor es llegar a ver televisión y relajarte y ver, no sé, problemas ajenos", confesó en conversación con Página 7.

"Me gustan los matinales, me gustan las noticias, me gustan mucho los programas Prime", aseguró

En cuanto a las razones para no ser parte de algún encierro, explicó que "creo que tengo una personalidad muy fuerte y creo que me iría muy mal, pero independiente de eso disfruto mucho viéndolos".

En esa línea expuso que está concentrada en una etapa diferente de su vida "en donde me gustaría hacer otras cosas. Recién me estoy titulando, entonces me encantaría explorar el área del Derecho y estoy muy contenta con la pega que estoy haciendo en redes sociales".

Kel Calderón y su programa ideal en TV

De todas maneras, Kel Calderón explicó que no se cierra a ofertas para regresar a la TV y deslizó que un programa de cocina sería una buena oportunidad para verla en pantala nuevamente.

"Sería muy gracioso, porque no cocino nada, cocino pésimo y tengo un pololo (Renzo Tissinetti) que es chef, lo que solo hace que se note más lo mal que yo cocino", reveló.

Por otra parte explicó que "más encima conozco a muchos chefs ahora, porque obviamente mi pololo chef tiene muchos amigos y conozco mucho el rubro, entonces sería muy complejo para mí".