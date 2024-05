La recordada bailarina de Axé Bahía recibió una ola de comentarios negativos hacia su apariencia. Una situación que decidió enfrentar con una potente reflexión que ahonda en el amor propio.

Flaviana Seeling, recordada integrante y líder del grupo Axé Bahía que irrumpió en la década del 2000 en nuestro país, realizó una reflexión en torno a las fuertes críticas que ha recibido en sus redes sociales por su apariencia y el paso del tiempo.

En su rol de coach motivacional, en sus últimas transmisiones en vivo realizadas en su Instagram, comenzó a ser víctima de una ola de "hate" por parte de algunos seguidores que cuestionaron negativamente su imagen.

Los comentarios a Flaviana

"Tene todos los años encima", "esta viejita era espectacular, las consecuencias de la vejez" y "pensé que era su mamá", fueron algunos de los mensajes que recibió y que fueron recogidos por LUN.

Pese a que hubo diversos usuarios que saltaron inmediatamente a defenderla, la bailarina decidió enfrentar la situación rápidamente.

"Cuando te critiquen, sigue. Haz lo tuyo, trabaja en silencio. Demuestra lo poderosa que puede ser tu energía", publicó en respuesta a estas odiosas palabras.

En conversación con el medio señalado, Seeling entregó su versión respecto de estos riesgos que conlleva la exposición en plataformas digitales y cómo los enfrenta, asegurando que la mayoría de estos mensajes "principalmente eran de mujeres mayores, madres con hijos".

Flaviana respondió: "No tengo problemas con envejecer"

Relevando su rol como life coach, mediante el que se dedica a asesorar a personas que necesitan cambios para obtener resultados positivos, Flaviana sostuvo que "yo soy capaz de recibir críticas, no me las tomo para mal".

"Lo que sí me preocupa es el hecho de que estas personas tengan tan poca empatía", destacó.

En ese sentido, la figura televisiva argumentó que "muchas personas recuerdan a la bailarina de axé que llegó a Chile a los 19 años. Ahora soy mamá, soy empresaria, he cambiado, pero no tengo problemas con mi cuerpo".

"No tengo problemas con envejecer, yo tengo 46 años y me siento bonita. Sigo bailando, mi cuerpo todavía tiene mucha energía para entregar. Me siento linda independiente de mi edad", comentó.

Al cierre de su reflexión, la artista enfatizó en que "yo me creo linda y no me importa si tengo alguna arruga acá o allá. Tengo súper asumido que todo se va a ir cayendo poco a poco. La cara, el cuerpo. Estoy preparada para eso y lo recibo con una sonrisa de oreja a oreja".